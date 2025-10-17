Rappelons par ailleurs que l'arrivée de Vega OS et la fin du sideloading prend place dans un contexte où Amazon, et d'autres, sont souvent pointés du doigt par les ayant-droits qui accuse ces sociétés de "faciliter" le piratage. Au final, pour les ayants droit et les plateformes officielles, c’est une bonne nouvelle. pour les utilisateurs attachés à la liberté de personnaliser leur Fire TV, un peu moins.