Avec le lancement du Fire TV Stick 4K Select, Amazon a inauguré Vega OS, son tout nouveau système d’exploitation maison basé sur Linux. Si c'est encore loin d'être la fin de Fire OS, toujours présent sur la majorité des modèles en vente, Amazon envoie néanmoins un message clair, notamment avec la fin du sideloading.
Pendant des années, les utilisateurs de Fire TV pouvaient installer facilement des applications externes, des applications officielles de services légitimes, tout comme des clients IPTV, plus douteux. Il suffisait pour cela d'activer les “sources inconnues” puis charger un fichier APK. Avec Vega OS, cette liberté se réduit drastiquement.
Sideloading : possible, mais réservé aux initiés
Sur les Fire TV avec Vega OS, à savoir le Fire TV Stick 4K Select pour l'heure, le sideloading n’a pas disparu, mais il est désormais réservé à ceux qui savent vraiment ce qu’ils font !
Amazon a en effet supprimé l’option permettant d’autoriser les sources externes et n’autorise plus l’installation directe d’APK Android. Pour charger une application manuellement, il faut disposer d’un compte développeur Amazon, enregistrer le stick comme appareil développeur, le connecter en USB à un ordinateur, puis transférer l’application via les outils officiels.
Même après ces étapes, les retours d’utilisateurs indiquent que les apps ainsi installées finissent parfois par se bloquer ou devenir inaccessibles, ce qui limite fortement l’intérêt de la manœuvre. En somme, ce n’est plus impossible, mais la manœuvre est complexe.
L’IPTV dans le viseur ?
Si ce verrouillage ne vise pas directement à restreindre les usages autour de l'IPTV illicite, il l'impacte fortement. Depuis des années, ces clés HDMI étaient devenues un support privilégié pour installer des applications IPTV tierces, souvent en dehors des canaux officiels. Certains revendeurs profitaient même du phénomène pour vendre des sticks “préconfigurés”, prêts à diffuser des chaînes sans autorisation.
Avec Vega OS, cette pratique devient beaucoup plus complexe. Les APKs Android ne sont plus compatibles, et les applis comme Kodi, XCIPTV ou TiviMate devront être portées et validées par Amazon pour apparaître sur le nouvel Appstore. Un scénario peu probable à court terme.
Les vendeurs de Fire Stick “IPTV ready” pourront encore s’appuyer sur les anciens modèles sous Fire OS, toujours commercialisés et parfaitement fonctionnels, mais leur horizon se rétrécit.
Rappelons par ailleurs que l'arrivée de Vega OS et la fin du sideloading prend place dans un contexte où Amazon, et d'autres, sont souvent pointés du doigt par les ayant-droits qui accuse ces sociétés de "faciliter" le piratage. Au final, pour les ayants droit et les plateformes officielles, c’est une bonne nouvelle. pour les utilisateurs attachés à la liberté de personnaliser leur Fire TV, un peu moins.