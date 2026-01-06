Amazon est-il en panne d'inspiration ? Le géant a repensé l'interface de son Fire TV, mais le nouveau design n'est pas sans rappeler celui de son concurrent, Google TV.
Nettoyage d'applications problématiques, lancement du système VegaOS, sortie de la Fire TV Stick 4K Select… Fire TV a bien occupé Amazon l'année dernière. Mais le géant de la Tech est déjà passé à autre chose et prépare depuis quelques temps la refonte de l'interface de son dispositif. Et il ne faut pas chercher très loin pour trouver la source de son inspiration…
Offre partenaire
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Offre partenaire
Une interface similaire à Google TV…
Amazon a profité du CES 2026 pour lancer un tout nouveau téléviseur, nommé « Ember Artline », qui sera disponible dans les prochains mois aux USA, au Canada en Allemange et au Royaume-Uni. La firme en a aussi profité pour dévoiler la refonte visuelle du Fire TV, prévue pour février 2026 : « Nous avons repensé l'interface utilisateur de Fire TV pour la rendre plus claire, plus rapide et mieux organisée, permettant ainsi aux clients de passer moins de temps à chercher et plus de temps à regarder. »
La mise à jour, qui inclut notamment « des mises en page améliorées, des angles arrondis, des dégradés de couleurs repensés, une typographie actualisée et un espacement optimisé » devrait permettre « des gains de vitesse de 20 à 30 % avec la nouvelle interface. » Amazon a, en effet, remarqué que les utilisateurs passaient de plus en plus de temps à chercher des contenus et a souhaité leur faciliter la vie.
Si tout cela est indéniablement positif, on s'étonne tout de même de la forte ressemblance entre le nouveau design et celui de son concurrent, Google TV : même navigation, même positionnement du logo, des contenus à la une, des recommandations et des applications (qui passent, pour l'occasion, de 6 à 20 sur l'écran d'accueil) et bien plus encore.
… et des fonctions tout aussi ressemblantes
Côté fonctionnalités, on trouve, en effet, aussi quelques similarités, à l'image du « panneau de raccourcis accessible en appuyant longuement sur le bouton Accueil de votre télécommande. » Ce dernier permet notamment aux utilisateurs d'accéder à leurs commandes favorites, à leurs réglages audio et d'affichage ainsi qu'à leurs paramètres domotiques.
Autre ressemblance troublante avec Google TV : l'application mobile Fire TV permet désormais aux utilisateurs de « parcourir les contenus, de gérer votre liste de lecture et de regarder des titres sur votre téléviseur, (…) d'ajouter les recommandations d'un ami à votre liste de lecture, même en déplacement. »
Passage à une ergonomie standard ? Simplification de l'expérience utilisateur ? Envie de damer le pion à Google ? Les raisons de ces similarités sont probablement multiples. Quel que soit le fin mot de l'histoire, cette refonte devrait, en tout cas, beaucoup plaire aux propriétaires des 300 millions d'appareils Fire TV déjà utilisés dans le monde.