Oui, certaines des clés Fire TV Stick permettent désormais d'accéder à de très nombreux jeux PC, sans console ni ordinateur ! GeForce NOW débarque en effet sur l'écosystème Fire TV, et rejoint ainsi le Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna pour une offre encore plus complète de jeux vidéo.
Alors, que faut-il réellement attendre de l'arrivée de GeForce NOW sur les Fire TV ? Modèles de Fire TV compatibles, manettes prises en charge, abonnements proposés : on fait le point.
GeForce NOW sur Fire TV : comment ça marche ?
Bien sûr, les jeux ne tournent pas directement sur le Fire TV Stick. Le principe du cloud gaming, c'est de déporter la puissance de calcul, ici sur les serveurs de NVIDIA, équipés de GPU GeForce RTX. Le Fire TV agit simplement comme un terminal, chargé d’afficher le flux vidéo du jeu et de transmettre les commandes de la manette.
Cette architecture impose toutefois certaines contraintes techniques, à commencer par la compatibilité matérielle. Tous les Fire TV ne sont pas concernés par cette nouveauté.
Seuls les Fire TV Stick 4K Plus (2ᵉ génération) et Fire TV Stick 4K Max (1ʳᵉ et 2ᵉ génération), à retrouver ci-dessus, peuvent accéder à l’application GeForce NOW, et à condition d'avoir été mis à jour vers la dernière version de Fire OS. Un choix volontairement restrictif, pensé pour garantir une expérience stable et éviter les mauvaises surprises sur les appareils plus anciens.
Sur le plan de l’image, l’expérience est clairement encadrée. Sur Fire TV, GeForce NOW est limité à une définition Full HD en 1080p à 60 images par seconde, sans HDR. Peu importe l’abonnement souscrit, ce plafond ne change pas. Le Fire TV Stick n’a donc pas vocation à devenir une machine de démonstration du cloud gaming, mais plutôt une porte d’entrée simple et accessible vers le jeu PC sur votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur.
Connexion, manette et abonnements : ce qu’il faut savoir
Enfin, la qualité de l’expérience dépend avant tout de la connexion Internet. Pour jouer confortablement en 1080p, Nvidia recommande un débit suffisant et surtout une connexion stable, idéalement en Wi-Fi 5 GHz ou via Ethernet, avec une latence inférieure à 80 ms vers ses centres de données. Dans de bonnes conditions réseau, le service se montre fluide et agréable pour jouer correctement.
Côté contrôle, l’approche est clairement pensée pour le salon. Une manette compatible Xbox, PlayStation ou Luna est indispensable pour jouer. Le clavier et la souris servent uniquement à naviguer dans l’interface, sans possibilité de les utiliser en jeu. L’expérience se rapproche donc davantage de celle d’une console que d’un PC gamer classique.
Enfin, GeForce NOW repose sur un modèle d’abonnement, avec une offre gratuite limitée et des formules payantes offrant un meilleur confort d’utilisation. Sur Fire TV, ces abonnements n’augmentent pas la résolution ou la fréquence d’affichage, mais améliorent surtout l’accès aux serveurs et la durée des sessions.
Avec GeForce NOW, le Fire TV Stick ne se transforme pas en console surpuissante, mais confirme une tendance de fond : le cloud gaming devient suffisamment mature pour s’inviter dans le salon, sans matériel dédié, et élargir encore l’accès au jeu vidéo sur grand écran.
Hélas, du côté des téléviseurs animés par Fire OS, comme c'est le cas d'un Panasonic Z95B, GeForce NOW n'est pas encore disponible. Pourtant, le service de cloud gaming de NVIDIA est largement présent dans les différents écosystèmes TV, sur webOS chez LG, Tizen chez Samsung, mais aussi sur Vidaa d'Hisense et bien sûr sur Google TV.