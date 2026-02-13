Bien sûr, les jeux ne tournent pas directement sur le Fire TV Stick. Le principe du cloud gaming, c'est de déporter la puissance de calcul, ici sur les serveurs de NVIDIA, équipés de GPU GeForce RTX. Le Fire TV agit simplement comme un terminal, chargé d’afficher le flux vidéo du jeu et de transmettre les commandes de la manette.

Cette architecture impose toutefois certaines contraintes techniques, à commencer par la compatibilité matérielle. Tous les Fire TV ne sont pas concernés par cette nouveauté.