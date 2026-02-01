Il n'est encore question que d'une version bêta, mais le client Linux du service GeForce NOW ne nous a pas posé de problème particulier.
Bientôt une raison de plus de se passer complètement de Windows ? Alors que le jeu sur Linux se démocratise grandement – grâce aux efforts conjoints de très nombreux développeurs, NVIDIA s'engouffre dans la brèche : la firme souhaite convertir les linuxiens à GeForce NOW.
Un client Linux dédié en version bêta
En prélude au CES 2026 de Las Vegas, une rumeur avait évoqué la prochaine arrivée de GeForce NOW sur Linux : NVIDIA aurait donc dans l'idée de proposer une version native de l'application d'accès à son service de jeu en streaming ?
Si rien n'a finalement été annoncé au CES, nous sommes en mesure de vous confirmer que c'est bien dans les projets de NVIDIA : vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte par vous-mêmes en vous rendant sur le site officiel du service GeForce NOW où il est bel et bien possible de télécharger en version Windows, en version MacOS, en version Windows ARM et en version Linux. Pour ces deux dernières, il est toutefois précisé qu'il s'agit encore d'une bêta.
Pour autant, signe de la firme est plutôt confiante, NVIDIA nous a donné accès à cette application. Nous n'avons récupéré ce client pour l'installer sur un petit PC mini-ITX à base de Ryzen 7 5700Get de boîtîer Chopin MAX. La distribution Linux est une Ubuntu avec essai sur le 22.04 et, ensuite, sur la 24.04.
Ubuntu seule est officiellement prise en charge
Il est important de préciser qu'Ubuntu est la seule distribution prise en charge par NVIDIA : bien sûr, cela marchera sur beaucoup d'autres, mais la firme refuse, pour le moment, de gérer un trop large éventail, bêta oblige.
À côté, de la distribution Ubuntu, NVIDIA demande à ce que la machine hôte soit dotée d'un GPU compatible Vulkan Video qui permet d'assurer le décodage des formats H.264/H.265 utilisés sur GeForce NOW. Enfin, et ce sera sans doute le point le délicat encore : il est impératif de disposer d'une bonne connexion pour profiter pleinement du service, et ça, cela ne change évidemment pas que l'on soit sur Windows, MacOS ou Linux.
Comme toujours avec GeForce NOW, de la qualité de votre connexion Internet dépendra le mode à utiliser pour la qualité de rendu du streaming. ©Nerces pour Clubic
Dès lors que vous avez ces prérequis, vous pouvez vous lancez et, franchement, cela se passe sans difficulté : merci à NVIDIA d'utiliser un package Flatpack ce qui, sur Ubuntu se traduit par une procédure ultra-simple. Il suffit effectivement de faire un clic-droit sur l'icône de GeforceNowSetup.bin, de sélectionner les propriétés et de choisir « exécuter comme un programme ». C'est vraiment la seule et unique « subtilité » de l'installation.
Jamais ce Ryzen 5 5700G n'aurait pu profiter de Black Myth: Wukong. ©Nerces pour Clubic
Un fonctionnement sans le moindre souci
À partir de là, tout fonctionne finalement exactement comme sous Windows et, puisque nous avons déjà consacré plusieurs dossiers sur l'état de GeForce NOW, nous n'allons pas y revenir ici.
Sur Cyberpunk 2077, on active toutes les options path tracing. ©Nerces pour Clubic
En revanche, il est bon de noter que cette mise à disposition de GeForce NOW sur Linux avec prise en charge par NVIDIA est une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui en ont assez de Windows. Bon, c'est vrai, pas sûr qu'ils veuillent troquer une « affiliation » à Microsoft contre une affiliation à NVIDIA, mais il nous faut admettre que le passage à GeForce NOW vient résoudre bien des soucis.
Un dernier essai sur Anno 117… tout aussi probant même en 4K. ©Nerces pour Clubic
Non seulement, les jeux disposant de versions Linux sont bien sûr tout ce qu'il y a de plus fonctionnels, mais GeForce NOW permet aussi de faire tourner des titres pour lesquels il n'existe pas de portage. Ils sont effectivement lancés, à distance sur les serveurs NVIDIA et toute la chaîne se moque finalement bien de savoir si en bout de course, votre PC est sous Linux ou Windows.
Il ne faut pas oublier que GeForce NOW n'est « qu'un » service de streaming et que, en ce sens, il transmets « de la vidéo »… d'où la nécessité de disposer d'un GPU compatible Vulkan Video ! Comme toujours avec GeForce NOW, ce qui est chouette, c'est que même sur un PC un peu limité comme notre Ryzen 5 5700G, les jeux tournent parfaitement… et en 4K s'il vous plaît !
Reste la question de l'abonnement qui, rappelons-le, vient en plus du prix des jeux puisque les titres accessibles sur GeForce NOW ne sont que le reflets de vos propres ludothèques Steam ou UbiConnect par exemple.