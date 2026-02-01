En prélude au CES 2026 de Las Vegas, une rumeur avait évoqué la prochaine arrivée de GeForce NOW sur Linux : NVIDIA aurait donc dans l'idée de proposer une version native de l'application d'accès à son service de jeu en streaming ?

Si rien n'a finalement été annoncé au CES, nous sommes en mesure de vous confirmer que c'est bien dans les projets de NVIDIA : vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte par vous-mêmes en vous rendant sur le site officiel du service GeForce NOW où il est bel et bien possible de télécharger en version Windows, en version MacOS, en version Windows ARM et en version Linux. Pour ces deux dernières, il est toutefois précisé qu'il s'agit encore d'une bêta.