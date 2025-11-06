Fort justement nommé Install-to-Play car le principe est on ne peut plus naturel et repose sur l’installation à la demande de jeux que vous possédez dans votre bibliothèque Steam, mais qui ne sont pas assez récents ou assez populaires pour figurer dans le Ready-to-Play. Ainsi, à Clubic, nous avons pu nous lancer dans Kathy Rain 2: Soothsayer, dans Outcast – Second Contact, dans rFactor 2 ou dans The Messenger pour n’en citer que quelques-uns. Tous n'y sont pas, mais la liste des jeux Install-to-Play étoffe de plus de 2 000 titres GeForce NOW.