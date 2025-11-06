Vraiment, vous trouvez qu’il n’y a pas assez de jeux disponibles « en direct » sur GeForce NOW ? NVIDIA pense à vous et autorise la mise en place de n’importe quel titre de votre bibliothèque Steam. C’est ce que l’on appelle l’Install-to-Play. Explications.
Depuis le lancement de GeForce NOW, NVIDIA propose une sélection de titres instantanément disponibles en streaming. Ces jeux sont préinstallés sur les serveurs GeForce NOW et dès lors que vous en avez fait l’acquisition préalable, ils sont « prêts à jouer » : installés, mis à jour et testés pour que l’expérience soit la plus convaincante possible. Tous les jeux les plus populaires sont ainsi disponibles en Ready-to-Play.
Ajouter plus de 2 000 jeux à GeForce NOW
NVIDIA est toutefois parfaitement consciente que cela ne suffit pas forcément. Plusieurs dizaines de milliers de jeux existent sur Steam et vous avez sans doute quelques titres que vous affectionnez particulièrement, mais qui ne sont pas parmi les plus populaires. NVIDIA n’ayant pas la possibilité de couvrir toute la ludothèque Steam, la marque met en place un second format sur GeForce NOW, le fort justement nommé Install-to-Play.
Install-to-Play ne passe qu'avec les jeux de votre ludothèque Steam. ©Le Studio Clubic
Fort justement nommé Install-to-Play car le principe est on ne peut plus naturel et repose sur l’installation à la demande de jeux que vous possédez dans votre bibliothèque Steam, mais qui ne sont pas assez récents ou assez populaires pour figurer dans le Ready-to-Play. Ainsi, à Clubic, nous avons pu nous lancer dans Kathy Rain 2: Soothsayer, dans Outcast – Second Contact, dans rFactor 2 ou dans The Messenger pour n’en citer que quelques-uns. Tous n'y sont pas, mais la liste des jeux Install-to-Play étoffe de plus de 2 000 titres GeForce NOW.
Une mise en place simplissime
Le fonctionnement est simple et, dans un premier temps, il faut bien sûr que votre compte Steam soit associé/synchronisé à votre compte GeForce NOW et que ce dernier ne soit pas un compte gratuit. Ensuite, votre ludothèque liste tous les jeux accessibles. Bien sûr, nous avons retenu le filtre Install-to-Play pour cet essai avec un petit regret : l’absence de filtre supplémentaire pour trier les jeux compatibles avec la sauvegarde cloud de Steam de ceux pour lesquels ce n’est pas pris en charge.
Il n’y a ensuite plus grand-chose à faire. Pourvu que votre compte GeForce NOW soit correctement paramétré – par exemple que vous ayez opté pour un serveur aussi proche possible de chez vous – il vous suffit de cliquer sur jouer pour que GeForce NOW lance, de lui-même, l’installation du jeu sur votre espace réservé sur les machines de NVIDIA. La qualité de la connexion NVIDIA fait le reste et en quelques secondes/minutes, le jeu est installé, prêt à l’emploi.
Trois jeux « non-vérifiés » par NVIDIA, mais parfaitement fonctionnels. ©Le Studio Clubic
Maintenant, libre à vous de jouer (presque) aussi longtemps que vous l’entendez et, lorsque vous aurez terminé votre session, vous pourrez consulter un « rapport de diagnostics de la session de jeu ». Celui-ci revient sur les principales données techniques pour évaluer la performance de votre connexion : liaison montante, délai de réaction, perte de paquets… des informations toujours pratiques pour déterminer ce qui coince, le risque zéro n’étant pas de ce monde.
Kathy Rain 2: Soothsayer ici en cours de préparation. ©Le Studio Clubic
Un espace de stockage dit « persistant »
Il est important de noter que votre espace réservé chez NVIDIA est persistant. C’est-à-dire qu’il ne sera pas nécessaire de repasser par la phase d’installation du jeu – aussi courte soit-elle – lors de vos prochaines sessions. Attention cependant, cet espace réservé n’est pas illimité : de base, il est question de 100 Go sur les abonnements Performances et Ultime mais, bien sûr, il est possible de souscrire à des options complémentaires, trois pour être exact.
- 200 Go supplémentaires, pour 2,99 euros par mois,
- 500 Go supplémentaires, pour 4,99 euros par mois,
- 1 To supplémentaires, pour 7,99 euros par mois.
Installation et petite session de jeu sur The Messenger. ©Le Studio Clubic
Sachez par ailleurs que cet espace ne contient pas que les données des jeux installés, mais également tout ce qui concerne les sauvegardes : sur certains titres, cela peut rapidement occuper une belle partie de votre allocation. Jetez donc un œil à votre compte de temps en temps pour éviter les mauvaises surprises. Install-to-Play est clairement LA bonne idée pour retrouver quelques pépites, parfois un peu anciennes, sur GeForce NOW.