Clubic recrute trois lecteurs volontaires pour tester GeForce NOW Ultimate, le service de cloud gaming de NVIDIA. Quinze jours pour le juger, un mois pour en profiter : une expérience participative pour confronter la promesse du “PC dans le cloud” à la réalité des usages quotidiens.
Le cloud gaming n’a jamais semblé aussi crédible. Avec GeForce NOW Ultimate, NVIDIA promet de faire tourner vos jeux favoris en 4K à 120 images par seconde, grâce à des serveurs équipés de GPU RTX 5080. Autrement dit : la puissance d’un PC haut de gamme, sans la machine. Mais si la technologie nous a impressionnés lors de notre test, que vaut-elle vraiment chez vous ?
Trois lecteurs, trois environnements, un test grandeur nature
Dans le cadre de cette opération lecteurs-testeurs, Clubic recrute trois lecteurs aux profils variés pour évaluer GeForce NOW dans leurs conditions réelles d’usage.L’expérience durera quinze jours, période pendant laquelle vous serez invités à observer, comparer et juger le service.Votre accès GeForce NOW Ultimate restera actif pendant un mois complet, afin de vous laisser le temps d’en profiter ensuite librement.
Nous recherchons des profils complémentaires :
- Un joueur sur TV connectée (Android TV, Smart TV LG ou Samsung, NVIDIA Shield ou boîtier compatible)
- Un joueur sur PC portable ou Macbook
- Un joueur sur tablette (Android ou iPad) ou Steam Deck/ROG Ally/Handled PC
L’objectif : voir comment GeForce NOW se comporte dans la vraie vie, avec des configurations, des réseaux et des habitudes de jeu très différents.
La connexion, juge de paix du cloud gaming
Comme nous l’avions constaté dans notre test complet de GeForce NOW Ultimate, le service de NVIDIA peut offrir une expérience bluffante… à condition d’avoir une connexion solide et stable.
Pour participer, il faudra respecter quelques prérequis :
- 35 Mb/s minimum pour du 4K à 60 FPS
- 55 à 65 Mb/s pour du 4K à 120 FPS ou du 1440p à 240 Hz
La fibre est évidemment idéale, de préférence via Ethernet ou Wi-Fi 6/6E.Avant la sélection, nous demanderons aux candidats d’effectuer un rapide test de débit pour évaluer leur environnement réseau.
Quinze jours d’observation, un mois d’accès
Les trois lecteurs sélectionnés disposeront d’un compte GeForce NOW Ultimate offert, valable un mois à compter de l’activation.La période d’évaluation officielle durera 15 jours, au cours desquels il leur sera demandé de :
- Jouer à leurs titres habituels sur GeForce NOW (Steam, Epic, Xbox App, etc.)
- Évaluer la fluidité, la qualité d’image, la latence, la stabilité et le confort d’utilisation
- Répondre à un court questionnaire hebdomadaire pour suivre leur ressenti
- Et rédiger, à la fin des 15 jours, un retour d’expérience détaillé, accompagné de photos ou captures de leur setup
Ces témoignages seront publiés dans un article collectif sur Clubic, aux côtés de notre propre analyse.
Pourquoi participer ?
Les lecteurs-testeurs bénéficieront d’un mois complet d’accès à GeForce NOW Ultimate et verront leur retour publié dans un dossier spécial surClubic. L’objectif est simple : croiser les regards entre journalistes et lecteurs pour dresser un état des lieux sincère du service de cloud gaming de NVIDIA — entre promesse technologique et réalité du terrain.
Les dates clés
- Clôture des candidatures : le 3 novembre 2025
- Contact des trois lecteurs-testeurs : entre le 4 et le 7 novembre 2025
- Période de test officielle : 15 jours à partir de la récéption des accès
- Accès GeForce NOW Ultimate : valable un mois complet à compter de l’activation
Le cloud gaming promet beaucoup, mais qu’en est-il vraiment lorsqu’on s’affranchit des fiches techniques ? C’est ce que nous vous proposons d’explorer, manette en main, à travers cette expérience participative signée Clubic et NVIDIA.