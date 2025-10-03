Le service de cloud gaming de NVIDIA s'offre 17 nouveaux titres en ce mois d'octobre, dont Little Nightmares III, Battlefield 6 et une bêta anticipée à Call of Duty: Black Ops 7. On vous en dit un peu plus.
Premier coup de froid pour les concurrents de NVIDIA alors que l'automne ne fait que commencer. Pendant que Microsoft ajuste à la hausse son offre Xbox Game Pass, le chantre de la 3D et de l'IA préfère gonfler son catalogue de jeux compatibles GeForce Now.
Les temps forts du mois
En octobre, 17 jeux compatibles arrivent en streaming instantané, sans téléchargements ni mises à jour, avec des temps forts étalés tout au long du mois. Les joueurs pourront notamment lancer Little Nightmares III (9/10), Battlefield 6 (10/10), Jurassic World Evolution 3 (21/10), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (21/10) et ARC Raiders (30/10). Cerise sur le pad : Call of Duty: Black Ops 7 sera jouable en bêta ouverte du 5 au 8 octobre, avec accès anticipé dès le 2 octobre pour ceux qui souhaitent le précommander.
Dès cette semaine, six titres débarquent déjà : Train Sim World 6, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, Car Dealer Simulator, Nightingale, Ready or Not et STALCRAFT: X. Le reste du mois verra aussi passer King of Meat (7/10), Seafarer: The Ship Sim (7/10), Ball x Pit (15/10), Fellowship (16/10), Tormented Souls 2 (23/10), Super Fantasy Kingdom (24/10) et Earth vs. Mars (29/10). Côté perfs, inZOI et Total War: Warhammer III deviennent compatibles RTX 5080.
Enfin, le déploiement Blackwell continue : Miami et Varsovie basculent sur des serveurs RTX 5080, Portland et Ashburn suivront. De quoi streamer en haute qualité où que vous soyez dans le monde quels que soient vos appareils, en vacances ou en voyage d'affaires.