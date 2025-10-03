Premier coup de froid pour les concurrents de NVIDIA alors que l'automne ne fait que commencer. Pendant que Microsoft ajuste à la hausse son offre Xbox Game Pass, le chantre de la 3D et de l'IA préfère gonfler son catalogue de jeux compatibles GeForce Now.

Proton VPN 9.7 / 10 Offre partenaire Gaming | Une expérience de jeu sans lag avec Proton VPN Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag. Proton VPN à -66 % Offre partenaire

Les temps forts du mois

En octobre, 17 jeux compatibles arrivent en streaming instantané, sans téléchargements ni mises à jour, avec des temps forts étalés tout au long du mois. Les joueurs pourront notamment lancer Little Nightmares III (9/10), Battlefield 6 (10/10), Jurassic World Evolution 3 (21/10), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (21/10) et ARC Raiders (30/10). Cerise sur le pad : Call of Duty: Black Ops 7 sera jouable en bêta ouverte du 5 au 8 octobre, avec accès anticipé dès le 2 octobre pour ceux qui souhaitent le précommander.