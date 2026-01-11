Avant de craquer, sachez que l'accès Internet via la fibre optique est obligatoire. Le matériel réseau joue aussi un rôle critique. Si le Wi-Fi 7 de mon Samsung Galaxy S25 Ultra (couplé à une manette Gamesir G8+) a fait des merveilles, mon vieux PC portable HP a souffert en Wi-Fi.

Ce n'est qu'une fois relié à ma box avec un câble Ethernet qu'il a pu transformer sa puce graphique obsolète en machine de guerre capable d'afficher du ray tracing en Ultra.

Moralité : câblez tout ce que vous pouvez, et installez impérativement l'application native. J'ai constaté qu'elle est bien plus stable et performante en jeu que la version accessible par un navigateur Web.

Le cloud contre ma GeForce RTX 4080 Super

J'ai comparé le service GeForce Now à mon PC principal (Intel Ultra 7 265K / GeForce RTX 4080 Super). Sur des titres comme Cyberpunk 2077 ou Indiana Jones, l'image est bluffante de réalisme et indiscernable du local. Seuls les jeux compétitifs (Fortnite, CoD) trahissent une infime latence sur mon écran OLED 240Hz, mais pour 90% des usages, c'est royal. Un point crucial souvent ignoré : la consommation. Mon PC tire 600 watts en charge. Une session Cloud sur ma Shield TV ? Moins de 15 watts. L'économie d'électricité à l'année amortit une partie de l'abonnement.