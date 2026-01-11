Après plusieurs semaines à essayer le service GeForce Now Ultime, deux de nos lecteurs partagent leurs avis sur ce service de cloud gaming de NVIDIA qui met à disposition une configuration avec une puissante carte graphique GeForce RTX 5080 dans le cloud. Des retours positifs dans l'ensemble, notamment en ce qui concerne les performances, la simplicité d'utilisation et surprise... les économies d'énergie.
L'avis de Loïc
Pour 21,99€/mois, NVIDIA promet l'accès à une carte graphique GeForce RTX 5080 virtuelle. En tant que joueur exigeant, j'ai voulu voir si cette offre "Ultimate" (4K, 120 FPS, sessions de 8h) pouvait rivaliser avec ma configuration locale très musclée.
Avant de craquer, sachez que l'accès Internet via la fibre optique est obligatoire. Le matériel réseau joue aussi un rôle critique. Si le Wi-Fi 7 de mon Samsung Galaxy S25 Ultra (couplé à une manette Gamesir G8+) a fait des merveilles, mon vieux PC portable HP a souffert en Wi-Fi.
Ce n'est qu'une fois relié à ma box avec un câble Ethernet qu'il a pu transformer sa puce graphique obsolète en machine de guerre capable d'afficher du ray tracing en Ultra.
Moralité : câblez tout ce que vous pouvez, et installez impérativement l'application native. J'ai constaté qu'elle est bien plus stable et performante en jeu que la version accessible par un navigateur Web.
Le cloud contre ma GeForce RTX 4080 Super
J'ai comparé le service GeForce Now à mon PC principal (Intel Ultra 7 265K / GeForce RTX 4080 Super). Sur des titres comme Cyberpunk 2077 ou Indiana Jones, l'image est bluffante de réalisme et indiscernable du local. Seuls les jeux compétitifs (Fortnite, CoD) trahissent une infime latence sur mon écran OLED 240Hz, mais pour 90% des usages, c'est royal. Un point crucial souvent ignoré : la consommation. Mon PC tire 600 watts en charge. Une session Cloud sur ma Shield TV ? Moins de 15 watts. L'économie d'électricité à l'année amortit une partie de l'abonnement.
Le rendu d'Assassin's Creed Mirage et Shadows sur un… smartphone Samsung Galaxy S25 ! ©Loïc pour Clubic
Vos jeux vidéo, pas les leurs
Attention, le GeForce Now n'est pas un "Netflix". Vous devez posséder vos jeux (Steam/Epic). C'est rassurant (on garde ses jeux si on se désabonne), mais le catalogue a des trous : sur les 5 006 titres proposés, seuls 71 de mes nombreux jeux possédés étaient compatibles lors du test, et certains éditeurs manquent parfois à l'appel.
Le vrai luxe, c'est la continuité : commencer sur PC, finir au lit sur tablette ou chez ses parents sur un TV connecté. Mais c'est surtout un choix économique pragmatique. Alors que 2026 s'annonce sombre avec une flambée attendue des prix de la mémoire vive et des composants, monter un PC risque de devenir un luxe inaccessible. Le GeForce Now Ultimate permet de s'affranchir de cette inflation technologique et de la décote du matériel, offrant la 4K sans avoir à investir 3 000€ dans une config complète.
L'avis de Nicolas
Avec un MacBook Pro M2 et la Freebox Ultra, le bilan est bluffant. En Ethernet ou Wi-Fi 7, la qualité d'image est indiscernable d'une exécution en local. Sur des titres exigeants comme Cyberpunk 2077 ou Satisfactory, c'est un sans-faute : aucun artefact et une fluidité exemplaire. La promesse de la "puissance ultime" est tenue.
Pour accéder à ses jeux préférés, notre lecteur a synchronisé ses différents comptes de plateformes JV en ligne au GeForce NOW (Steam, Epic games, Battle.net, etc.). ©Nicolas pour Clubic
Le tableau se noircit dès que la connexion faiblit. En 5G ou à l'étranger (testé au Portugal), latence et coupures rendent le service quasi inexploitable, il faudra donc modifier les réglages du client pour rendre l'expérience plus fluide. Côté e-sport, les joueurs de FPS compétitifs percevront toujours cet infime délai (input lag) qui peut faire la différence entre un kill et une mort.
L'écosystème : une cage dorée
Si la technique brille, l'offre montre ses barreaux. L'interface est intuitive, la synchronisation des bibliothèques rapide (Steam, Epic, etc.). Bien que l'offre de jeu soit confortable pour la majorité des joueurs, la bibliothèque révèle vite une frustration : elle n'affiche que les jeux compatibles.
Exit certains mastodontes comme GTA ou Red Dead Redemption, les simulations pointues (Flight Sim 2020, Star Citizen) ou le modding sur Kerbal Space Program. Il faudra donc vérifier la présence ou non de certains de vos titres avant de souscrire l'abonnement.
Pour le power user, le bridage est d'autant plus frustrant. Impossible par exemple de détourner cette puissance de calcul brute pour l'exploiter en création 3D (Blender) ou, encore, d'installer quoi que ce soit hors des clous fixés par NVIDIA.
4K, ray tracing, path tracing… Le GeForce Now Ultime RTX 5080 fait tout tourner depuis un serveur distant ! ©Nicolas pour Clubic
Le GeForce NOW Ultime est une prouesse technique qui transforme un Mac ou un TV en machine de guerre, jouable au clavier comme à la manette. Une solution idéale pour le jeu solo en Ultra, mais trop fermée pour remplacer un vrai PC, sans oublier son talon d'Achille : une dépendance totale à une connexion Internet irréprochable.
Pour résumer : un service ultra efficace si vous avez une bonne connexion
Les retours de Loïc et Nicolas convergent sur un point : le GeForce NOW Ultimate tient sa promesse surtout quand l'accès Internet est irréprochable. Avec une bonne connexion Internet fibre optique et, idéalement, un réseau filaire ou un très bon Wi-Fi, le rendu visuel et la fluidité rivalisent avec celui d'un puissant PC gamer, y compris sur des appareils qui ne sont pas taillés pour jouer ou dépassés niveau performances.
Aux yeux de nos deux lecteurs, l'intérêt est aussi pratique qu'économique. On gagne en continuité d'usage (passer d'un écran à l'autre sans prise de tête ni différence de qualité graphique), tout en évitant l'investissement et la consommation énergétique d'un puissant PC haut de gamme.
En revanche, nos testeurs en herbe pointent les mêmes limites structurelles. Dès que la qualité de réseau baisse (mobilité, déplacement, connexion instable), l'expérience se dégrade vite, et les jeux compétitifs restent les plus impitoyables à cause d'une latence vite perceptible.
Autre frein, l'offre n'est pas un catalogue clé en main. Il faut déjà posséder les jeux vidéo et accepter qu'une partie de sa ludothèque ne soit pas compatible. Enfin, l'écosystème est verrouillé : la puissance louée ne sert qu'à jouer, sans marge pour des usages annexes (création, bidouille, mods lourds).
En résumé, une excellente solution pour jouer confortablement sans ordi ou console coûteuse… mais pas encore le grand remplacement du PC à la maison.
Une opération en partenariat avec NVIDIA
Ce Lecteurs-Testeurs a été réalisé en collaboration avec NVIDIA. La marque a mis à disposition de nos lecteurs un abonnement à son service de cloud gaming GeForce Now Ultime. De notre côté, nous nous sommes occupés de sélectionner les participants, d’établir un protocole de test pour eux et, enfin, de publier leurs avis.