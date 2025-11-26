Si nous avons retenu quelques jeux phares pour cet exemple, GeForce NOW est une plateforme en perpétuel enrichissement. Ainsi, les dernières grosses sorties d'Ubisoft (Anno 117) ou d'Activision (Call of Duty Black Ops 7) sont d'ores et déjà prises en charge par le service de NVIDIA.

NVIDIA qui met d'ailleurs un point d'honneur à intégrer un maximum de jeux aussi vite que possible. Les deux dernières mises à jour GeForce ne se sont pas limités à ces productions majeures et mettent aussi en avant des jeux comme la simulation automobile Assetto Corsa Rally, la dernière sensation du free-to-play Where Winds Met ainsi que des titres sans doute plus confidentiels comme Songs of Silence, Megabonk, Demonschool ou Sacred 2 Remaster.