Google et NVIDIA lancent GeForce NOW Fast Pass, une offre exclusive réservée aux acquéreurs de Chromebook. Cette nouvelle formule permet d'accéder aux jeux PC en streaming sans temps d'attente, avec un an d'abonnement offert dès l'achat d'un appareil.
On ne vous apprend rien en vous disant que les Chromebook ne sont pas réputés pour leurs capacités en matière de jeux vidéo. Pourtant, les plateformes de cloud gaming comme GeForce NOW permettent de transformer ces machines en stations de jeu viables. Google et NVIDIA renforcent aujourd'hui leur collaboration avec le lancement d'une promotion inédite : GeForce NOW Fast Pass, un service pensé exclusivement pour les utilisateurs de Chromebook.
Chromebook : un accès prioritaire au cloud gaming avec GeForce NOW Fast Pass
Google et NVIDIA viennent tout juste d'annoncer la mise en place d'une offre de streaming baptisée GeForce NOW Fast Pass, qui est présentée comme un service « conçu exclusivement pour les utilisateurs de Chromebook ». Concrètement, cette formule permet de jouer à plus de 2 000 jeux PC depuis des serveurs GeForce RTX, en se connectant directement à ses bibliothèques existantes sur Steam, Xbox, Epic Games Store ou d’autres plateformes. Les joueurs n’ont donc pas à racheter leurs titres.
Ce Fast Pass repose sur l’infrastructure du niveau Performance de GeForce NOW, actuellement proposé à 10,99 euros par mois (ou 109,99 euros à l'année). Contrairement à la formule gratuite, il ne s’appuie pas sur le « Basic Rig » et supprime l’affichage publicitaire introduit en début d’année dernière pour les utilisateurs gratuits. NVIDIA précise que les files d’attente concernent surtout les niveaux Free et Performance, avec des délais pouvant atteindre plusieurs minutes. Grâce au Fast Pass, les utilisateurs de Chromebook peuvent donc accéder à leurs jeux sans file d'attente.
À noter que l’offre inclut également 10 heures de jeu par mois, avec la possibilité de reporter jusqu’à cinq heures inutilisées le mois suivant. Le service reste certes limité en durée, mais a le mérite de garantir une entrée immédiate dans les sessions de jeu.
Une offre promotionnelle d'un an pour tout achat de Chromebook
Toute personne faisant l'acquisition d'un Chromebook à partir de maintenant recevra une année complète de GeForce NOW Fast Pass. L'objectif de Google étant sans nul doute de chercher à positionner ses appareils comme des solutions gaming crédibles. En 2022, la firme de Mountain View avait d'ailleurs déjà misé sur des Chromebook gaming dotés d'écrans à taux de rafraîchissement élevé et de claviers RGB, en s'appuyant sur Stadia et GeForce NOW.
Pour rappel, le géant américain a récemment annoncé la fin du support de Steam sur ses Chromebook au 1ᵉʳ janvier 2026. Il y a donc fort à parier que GeForce NOW Fast Pass soit une réponse à cette disparition, offrant ainsi une alternative aux propriétaires de Chromebook pour accéder aux jeux PC depuis leur machine.