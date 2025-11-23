Google et NVIDIA viennent tout juste d'annoncer la mise en place d'une offre de streaming baptisée GeForce NOW Fast Pass, qui est présentée comme un service « conçu exclusivement pour les utilisateurs de Chromebook ». Concrètement, cette formule permet de jouer à plus de 2 000 jeux PC depuis des serveurs GeForce RTX, en se connectant directement à ses bibliothèques existantes sur Steam, Xbox, Epic Games Store ou d’autres plateformes. Les joueurs n’ont donc pas à racheter leurs titres.

Ce Fast Pass repose sur l’infrastructure du niveau Performance de GeForce NOW, actuellement proposé à 10,99 euros par mois (ou 109,99 euros à l'année). Contrairement à la formule gratuite, il ne s’appuie pas sur le « Basic Rig » et supprime l’affichage publicitaire introduit en début d’année dernière pour les utilisateurs gratuits. NVIDIA précise que les files d’attente concernent surtout les niveaux Free et Performance, avec des délais pouvant atteindre plusieurs minutes. Grâce au Fast Pass, les utilisateurs de Chromebook peuvent donc accéder à leurs jeux sans file d'attente.

À noter que l’offre inclut également 10 heures de jeu par mois, avec la possibilité de reporter jusqu’à cinq heures inutilisées le mois suivant. Le service reste certes limité en durée, mais a le mérite de garantir une entrée immédiate dans les sessions de jeu.