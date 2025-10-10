Electronic Arts et Nvidia s'associent pour proposer Battlefield 6 sur GeForce NOW dès le jour de lancement, avec une prise en charge complète des serveurs GeForce RTX 5080. Cinq autres titres rejoignent également le service de cloud gaming cette semaine, accompagnés d'une nouvelle intégration Discord et de l'expansion du réseau de serveurs.
Le dernier opus de la franchise Battlefield devient accessible via le cloud gaming dès son lancement. Nvidia annonce le déploiement de Battlefield 6 sur sa plateforme GeForce NOW à partir de ce vendredi 10 octobre, permettant aux joueurs de profiter du titre sans nécessiter de matériel haut de gamme. Une semaine d'ailleurs plutôt chargée pour le service, qui accueille plusieurs nouveaux jeux au sein de son catalogue et déploie des fonctionnalités supplémentaires.
Six nouveaux titres rejoignent le catalogue GeForce NOW, dont Battlefield 6
Battlefield 6 rejoint le catalogue GeForce NOW dès sa disponibilité sur Steam et EA app ce vendredi. Le titre bénéficie de la puissance des serveurs GeForce RTX 5080, permettant de diffuser directement le jeu sur n'importe quel appareil compatible. Nvidia promet que « chaque échange de tirs, chaque course en véhicule et chaque explosion sont rendus avec une clarté époustouflante », sans qu'un PC haut de gamme ne soit pour autant nécessaire. Cinq autres jeux intègrent le service cette semaine, dont The Elder Scrolls III: Morrowind, Little Nightmares III et King of Meat, ainsi que Deathground et Seafarer: The Ship Sim.
La sortie de Battlefield 6 s’accompagne de plusieurs ajouts du côté du service cloud. NVIDIA précise dans son communiqué de presse que la « nouvelle intégration Discord est désormais disponible », permettant de créer ou rejoindre une escouade « sans quitter Discord ». Le déploiement de nouveaux serveurs GeForce RTX 5080 est également en cours dans de nouvelles régions du monde afin d’étendre la portée du service.
