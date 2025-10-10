Battlefield 6 rejoint le catalogue GeForce NOW dès sa disponibilité sur Steam et EA app ce vendredi. Le titre bénéficie de la puissance des serveurs GeForce RTX 5080, permettant de diffuser directement le jeu sur n'importe quel appareil compatible. Nvidia promet que « chaque échange de tirs, chaque course en véhicule et chaque explosion sont rendus avec une clarté époustouflante », sans qu'un PC haut de gamme ne soit pour autant nécessaire. Cinq autres jeux intègrent le service cette semaine, dont The Elder Scrolls III: Morrowind, Little Nightmares III et King of Meat, ainsi que Deathground et Seafarer: The Ship Sim.