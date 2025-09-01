Quand bien même la configuration « ultra » est une belle machine, vous aurez noté qu'il ne s'agit pas non plus d'un monstre absolu et que, par exemple, il n'est nulle part fait mention du ray tracing ou du path tracing.

Une information d'autant plus surprenante que Battlefield 6 prendra, dès sa sortie, en charge DLSS 4, la technologie phare de NVIDIA. Une technologie qui insiste aussi sur l'apport esthétique du ray tracing… et c'est justement pour cette raison que la technologie de rendu n'est pas au menu du jeu d'Electronic Arts. Christian Buhl, Directeur technique sur le projet, l'explique ainsi :

« Non, nous n'intégrerons ps le ray tracing au lancement du jeu et nous n'avons pas non plus prévu de l'intégrer dans un avenir proche. En effet, nous voulions nous concentrer sur les performances. Nous voulions nous assurer que tous nos efforts soient focalisés sur l'optimisation du jeu pour les paramètres et les utilisateurs par défaut. Nous avons donc décidé assez tôt de ne pas utiliser le ray tracing, principalement pour nous concenter sur les performances pour tous les autres joueurs ».

Un choix technique visiblement mûrement réfléchi et qui se tient quand on pense que l'objectif d'Electronic Arts n'est pas le mode solo du jeu : l'éditeur souhaite avant tout en fait LA sensation du multijoueur compétitif et, en ce sens, il est effectivement préférable que les exigences techniques ne constituent pas un premier frein pour convaincre les joueurs.