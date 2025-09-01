Battlefield 6 sort dans un tout petit peu plus d'un mois et Electronic Arts fait aujourd'hui le point sur les configurations finales nécessaires pour profiter de son jeu. Elles ne sont pas si exigeantes qu'attendues.
En deux week-end du mois d'août, Electronic Arts a vérifié le bon fonctionnement du code réseau de sa prochaine super-production, Battlefield 6. Un titre XXL qui, étrangement, fait l'impasse sur certaines des technologies les plus mises en avant par NVIDIA notamment.
Peu de changements depuis la bêta ouverte
Au moment de lancer la bêta ouverte, Electronic Arts avait diffusé ce qui n'était alors qu'un aperçu des configurations envisagées pour que Battlefield 6 tourne correctement sur votre PC.
En réalité, le développement étant à ce moment presque terminé, nous estimions qu'il y avait de bonnes chances que ces configurations constituent les exigences finales du jeu et, nous le voyons aujourd'hui, nous ne sommes pas tombés loin.
En effet, Electronic Arts conserve, absolument inchangées, les configurations dites « minimum » et « recommandée ». Le seul changement tient en la présence d'un nouveau seuil représenté par la configuration dite « ultra ».
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10
- Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
- Mémoire vive : 16 Go (double canal 2133 MHz)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600XT ou Intel ARC A380 avec 6 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : HDD, 55 Go de disponibles (à la sortie)
- DirectX 12
Une configuration ici donnée pour jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde avec des détails graphiques sur « low ».
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 11 x64
- Processeur : Intel Core i7-10700 ou AMD Ryzen 7 3700X
- Mémoire vive : 16 Go (double canal 3200 MHz)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700XT ou Intel ARC B580 avec 8 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 90 Go de disponibles (à la sortie)
- DirectX 12
Cette seconde configuration est donnée pour jouer en mode « balanced » (1 440p à 60 ips, détails « high ») ou en mode « performance » (1 080p à 80 ips et plus, détails « low »).
Configuration « ultra » :
- Système d'exploitation : Windows 11 x64
- Processeur : Intel Core i9-12900K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Mémoire vive : 32 Go (double canal 4800 MHz)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX avec 16 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 90 Go de disponibles (à la sortie)
- DirectX 12
Troisième et dernière configuration, elle est donnée pour le mode « balanced » (2 160p à 60 ips, détails « ultra ») ou en mode « performance » (1 440p à 144 ips et plus, détails « high »).
Pas de ray tracing, ni aujourd'hui ni demain
Quand bien même la configuration « ultra » est une belle machine, vous aurez noté qu'il ne s'agit pas non plus d'un monstre absolu et que, par exemple, il n'est nulle part fait mention du ray tracing ou du path tracing.
Une information d'autant plus surprenante que Battlefield 6 prendra, dès sa sortie, en charge DLSS 4, la technologie phare de NVIDIA. Une technologie qui insiste aussi sur l'apport esthétique du ray tracing… et c'est justement pour cette raison que la technologie de rendu n'est pas au menu du jeu d'Electronic Arts. Christian Buhl, Directeur technique sur le projet, l'explique ainsi :
« Non, nous n'intégrerons ps le ray tracing au lancement du jeu et nous n'avons pas non plus prévu de l'intégrer dans un avenir proche. En effet, nous voulions nous concentrer sur les performances. Nous voulions nous assurer que tous nos efforts soient focalisés sur l'optimisation du jeu pour les paramètres et les utilisateurs par défaut. Nous avons donc décidé assez tôt de ne pas utiliser le ray tracing, principalement pour nous concenter sur les performances pour tous les autres joueurs ».
Un choix technique visiblement mûrement réfléchi et qui se tient quand on pense que l'objectif d'Electronic Arts n'est pas le mode solo du jeu : l'éditeur souhaite avant tout en fait LA sensation du multijoueur compétitif et, en ce sens, il est effectivement préférable que les exigences techniques ne constituent pas un premier frein pour convaincre les joueurs.