L'une des plus grosses sorties PC de l'année semble devoir se contenter d'une configuration relativement « légère »… sauf surprise de dernière minute ?
Drôle de façon de faire pour Electronic Arts et son équipe du Battlefield Studios : à quelques heures seulement du lancement du jeu, ils publient effectivement une mise à jour des configurations requises pour Battlefield 6 avec l'introduction d'un quatrième niveau d'exigences.
Une quatrième configuration recommandée
En août dernier, quelques jours avant le lancement de la bêta ouverte, Electronic Arts avait publié un premier aperçu des configurations requises pour Battlefield 6, étonnament légères.
Quelques semaines plus tard, les développeurs avaient pris la parole afin de nous parler de cette relative légèreté en précisant notamment que le ray tracing ne devait pas être à l'ordre du jour pour que l'équipe ne gaspille pas ses ressources sur ce genre de technologies : « Nous avons donc décidé assez tôt de ne pas utiliser le ray tracing, principalement pour nous concenter sur les performances pour tous les autres joueurs ». Pourquoi pas après tout.
De fait, même la plus exigeante des configurations proposées par le studio n'était alors prévue « que » pour faire tourner le jeu en mode « balanced » (2 160p à 60 ips, détails « ultra ») ou en mode « performance » (1 440p à 144 ips et plus, détails « high »).
Configuration « ultra » :
- Système d'exploitation : Windows 11 x64
- Processeur : Intel Core i9-12900K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Mémoire vive : 32 Go (double canal 4800 MHz)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XTX avec 16 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 90 Go de disponibles (à la sortie)
- DirectX 12
Jouer en 4K jusqu'à 240 images par seconde
Quelques heures avant le lancement du jeu – lequel doit débarquer dès demain, vendredi 10 octobre – Electronic Arts est toutefois revenu, non pas sur sa parole, mais sur les configurations recommandées.
Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, les configurations déjà présentées par l'éditeur n'ont pas été modifiées et il est donc toujours question des trois mêmes recommandations, « minimum », « recommended », « ultra ». Il y a toutefois un changement avec l'introduction d'une quatrième configuration, baptisée « ultra++ », qui vient tirer les exigeances vers le haut.
Configuration « ultra++ » :
- Système d'exploitation : Windows 11 x64
- Processeur : Intel Core 9 Ultra 285K ou AMD Ryzen 7 9800X3D
- Mémoire vive : 32 Go (double canal 4800 MHz)
- Carte graphique : NVIDIA RTX 5080 avec 16 Go de mémoire vidéo
- Espace disque : SDD, 90 Go de disponibles (à la sortie)
- DirectX 12
Une configuration qui ne met pas davantage le ray tracing à l'honneur que les précédentes, mais qui pousse encore un peu plus loin les besoins côté CPU et GPU afin d'augmenter encore la vitesse d'animation : avec une telle machine, Electronic Arts parle de jouer en 2 160p à 144 images par seconde avec les détails en « high » ou en 2 160p à 240 ips détails en « ultra ».
Pourquoi le second mode offre-t-il une meilleure vitesse d'animation avec un plus haut niveau de détails graphiques ? Tout simplement parce que dans ce mode, Electronic Arts annonce qu'il faut activer la génération d'images quand le mode précédent se contente de DLSS seul.
Source : Electronic Arts