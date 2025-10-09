Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, les configurations déjà présentées par l'éditeur n'ont pas été modifiées et il est donc toujours question des trois mêmes recommandations, « minimum », « recommended », « ultra ». Il y a toutefois un changement avec l'introduction d'une quatrième configuration, baptisée « ultra++ », qui vient tirer les exigeances vers le haut.

Configuration « ultra++ » :

Système d'exploitation : Windows 11 x64

Processeur : Intel Core 9 Ultra 285K ou AMD Ryzen 7 9800X3D

Mémoire vive : 32 Go (double canal 4800 MHz)

Carte graphique : NVIDIA RTX 5080 avec 16 Go de mémoire vidéo

Espace disque : SDD, 90 Go de disponibles (à la sortie)

DirectX 12

Une configuration qui ne met pas davantage le ray tracing à l'honneur que les précédentes, mais qui pousse encore un peu plus loin les besoins côté CPU et GPU afin d'augmenter encore la vitesse d'animation : avec une telle machine, Electronic Arts parle de jouer en 2 160p à 144 images par seconde avec les détails en « high » ou en 2 160p à 240 ips détails en « ultra ».

Pourquoi le second mode offre-t-il une meilleure vitesse d'animation avec un plus haut niveau de détails graphiques ? Tout simplement parce que dans ce mode, Electronic Arts annonce qu'il faut activer la génération d'images quand le mode précédent se contente de DLSS seul.