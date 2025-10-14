« Non, nous n'intégrerons pas le ray tracing au lancement du jeu et nous n'avons pas non plus prévu de l'intégrer dans un avenir proche. En effet, nous voulions nous concentrer sur les performances. Nous voulions nous assurer que tous nos efforts soient focalisés sur l'optimisation du jeu pour les paramètres et les utilisateurs par défaut. Nous avons donc décidé assez tôt de ne pas utiliser le ray tracing, principalement pour nous concentrer sur les performances pour tous les autres joueurs ».