Cameyo se distingue des autres solutions de virtualisation avec une approche plus minimaliste. Plutôt que de permettre l'installation d'un système d'exploitation Windows complet, la plateforme encapsule uniquement les logiciels dont l'utilisateur a besoin, ainsi que leurs dépendances (fichiers, bibliothèques système, configurations). Ces applications Windows ou Linux peuvent être exécutées de deux manières : directement dans le navigateur Chrome ou sous forme d'applications web progressives (PWA).

Les applications Windows peuvent donc trouver place aux côtés des applications ChromeOS et Android. Les utilisateurs bénéficient d'une intégration complète du système de fichiers local pour accéder à leurs dossiers et documents, d'une compatibilité étendue du presse-papiers et de la possibilité d'ouvrir automatiquement certains types de fichiers avec les applications virtuelles.​ Nul besoin, donc, d'une configuration complexe, d'autant que ces applications peuvent être hébergées sur le cloud public (Google Cloud ou Microsoft Azure) ou sur des infrastructures privées, qu'elles soient sur site ou hybrides.​