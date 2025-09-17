Google va-t-il bientôt s'emparer de nos fichiers ? La firme californienne relance aux États-Unis son moteur de recherche local sur Windows à travers une nouvelle app expérimentale.
Alors que Microsoft fait tout pour décourager les internautes de télécharger Chrome sur son système et les encourager à rester sur Edge, comme un pied de nez, Google annonce le lancement d'un moteur de recherche pour supplanter celui intégré nativement à Windows.
Un moteur de recherche universel sur Windows
Disponible sur Windows 10 et 11, pour l'heure, uniquement auprès des comptes américains, cette app fait partie du programme Search Labs de Google. Une fois celle-ci installée, il suffit d'activer le raccourci clavier (Alt + Espace) pour faire apparaître un simple champ de recherche. L'outil permet de retrouver des fichiers enregistrés sur l’ordinateur, des programmes installés, mais également des documents issus de Google Drive ou encore des résultats sur le web.
En combinant les documents locaux et hébergés en ligne, le fonctionnement se rapproche ainsi du moteur de ChromeOS. Bien entendu, on pense aussi au moteur de Spotlight sur macOS, quoique ce dernier s'est largement enrichi au sein de la dernière mouture du système d'Apple.
Au-delà d’une recherche classique, l’application embarque Google Lens, le module permettant d’analyser tout élément affiché à l’écran. À partir d’une sélection, il devient possible d’obtenir instantanément des traductions, des réponses à des questions de mathématiques ou des informations contextuelles extraites d’images ou de textes. Notons aussi l'intégration du mode IA pour des requêtes plus complexes ou générer des réponses plus élaborées.
Ce n'est pas le premier coup d'essai pour la firme de Mountain View. Il y a plus de vingt ans, en 2004, l'entreprise annonçait Google Desktop Search pour Windows. L'année suivante, l'outil en question permettait même d'effectuer des recherches dans les emails Outlook, mais aussi dans les fichiers Word, Excel, les PDF et les messages instantanés de l'époque. En 2008, l'outil s'enrichissait de plusieurs "gadgets" pour Windows Vista avant de fermer ses portes en 2011.
Google qui indexe vos fichiers et vos apps en local ? Bien entendu, en 2025, on ne peut s'empêcher de se demander ce que l'entreprise va faire de ces bases de données personnelles associées à des comptes utilisateurs...