Disponible sur Windows 10 et 11, pour l'heure, uniquement auprès des comptes américains, cette app fait partie du programme Search Labs de Google. Une fois celle-ci installée, il suffit d'activer le raccourci clavier (Alt + Espace) pour faire apparaître un simple champ de recherche. L'outil permet de retrouver des fichiers enregistrés sur l’ordinateur, des programmes installés, mais également des documents issus de Google Drive ou encore des résultats sur le web.

En combinant les documents locaux et hébergés en ligne, le fonctionnement se rapproche ainsi du moteur de ChromeOS. Bien entendu, on pense aussi au moteur de Spotlight sur macOS, quoique ce dernier s'est largement enrichi au sein de la dernière mouture du système d'Apple.