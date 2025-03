bernard.gautier4

Niveau suivi, c’est très mauvais. J’ai un vieux ChromeBook (entre 5 et 10 ans) qui marche toujours très bien mais impossible de regarder Netflix dessus car Chrome (browser) n’est plus mis à jour et Netflix ne le supporte plus.

Quand je pense que j’ai encore des laptops plus vieux (entre 10 et 15ans) qui sont moins performants que mon ChromeBook mais au moins je peux regarder Netflix dessus (avec Linux ou Windows).

En gros les ChromeBook c’est du jetable. Jamais je n’en racheterai un!