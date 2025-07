Pourquoi décharger autant le GPU ? Mais pour lui permettre d’afficher encore plus de détails, des textures encore plus fines et des effets toujours plus complexes/riches/réalistes. Depuis peu, le ray tracing s’est invité dans nos jeux pour des effets de lumière à tomber et NVIDIA est allé encore un peu plus loin avec le path tracing qui, sur un jeu comme DOOM: The Dark Ages par exemple, se montre particulièrement impressionnant : jeux de lumière, particules et projections sont stupéfiants !