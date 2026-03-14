Meta teste actuellement une nouvelle fonction sur Instagram, permettant (enfin !) d'insérer des liens cliquables au sein des publications classiques. Alors oui, mais…
Depuis toujours, Instagram a fait le choix de limiter fortement le partage de liens. Cette contrainte a façonné les usages des créateurs, qui ont dû s’appuyer sur des solutions externes pour rediriger leur audience vers d’autres contenus (le célèbre « Lien en bio » notamment). Aujourd’hui, le réseau social teste une nouvelle fonction qui pourrait venir assouplir cette règle historique, à condition de bien vouloir… payer.
Instagram teste enfin les liens cliquables dans les légendes de posts
Pendant des années, Instagram a restreint l’ajout de liens cliquables à certains formats seulement, comme les Stories, les Reels ou encore la biographie des profils. La bonne nouvelle, c'est qu'Instagram teste actuellement l’intégration de liens cliquables directement dans les légendes de publications.
Pour l’instant, cette fonctionnalité semble réservée aux abonnés Verified, l’offre payante de Meta (l'équivalent de la formule Premium sur le réseau X).
La nouveauté a été repérée par la blogueuse Andrea Valeria, qui a partagé des captures d’écran montrant un lien cliquable ajouté directement dans la légende d’un post Instagram. Un message affiché dans l’application précise également que les utilisateurs concernés peuvent actuellement publier jusqu’à dix liens par mois via ce nouveau système.
Bientôt disponible pour tous les utilisateurs payants ?
Côté fonctionnement, la nouveauté s’intègre directement dans l’interface de création de publication sur Instagram. Avant de publier un nouveau post, une option « Ajouter un lien » apparaît désormais aux côtés des fonctions déjà présentes, comme « Identifier des personnes », « Ajouter un lieu » ou encore « Ajouter une mention IA ».
Il suffit alors d’insérer l’URL souhaitée pour qu’elle s’affiche directement dans la légende de la publication. Le lien devient ensuite visible (et surtout cliquable !) pour les utilisateurs, qui peuvent ainsi accéder au site externe sans passer par la biographie du compte.
Une évolution simple en apparence, mais qui pourrait modifier en profondeur la manière dont les créateurs redirigent leur audience vers d’autres plateformes.
Rappelons que Meta propose un total de quatre forfaits « Meta Verified » sur Facebook et Instagram, avec un premier plan Standard affiché à 14,99 dollars/mois, mais aussi un abonnement « Max » plus étoffé, lequel nécessite de débourser toutefois pas moins de 499,99 dollars chaque mois.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter