juju251

Kriz4liD: Kriz4liD: Pour Nous, commun des mortels , cet option est inutile.

Et pourquoi donc ?

Il serait donc inutile de pouvoir mettre des liens hypertextes cliquables sur une publication Instagram ?

Si je veux (ce n’est qu’un exemple) parler d’un projet perso sur Insta et renvoyer vers le blog où je traite plus en détails du projet, c’est actuellement impossible (pas techniquement, hein, faut pas déconner).

Tout cela parce que Meta a décidé que c’était une option payante.

Je le redis, parce que personnellement, je trouve que c’est un truc de dingue : Il s’agit là de LA fonctionnalité qui a littéralement donné naissances aux sites Web.

Oui, je sais la plupart des gens s’en foutent probablement, trop occupés à demander à une IA (enfin, une IA, un LLM ) s’ils doivent acheter ou vendre du Bitcoin ou encore à prendre en photo leur assiette pour gagner des « likes » sur les réseaux sociaux …

(je n’ai rien contre ces occupations d’ailleurs, c’est juste que ce ne sont pas les miennes)

Pour remettre en perspective : Je suis actuellement en train de réfléchir a faire évoluer mon réseau domestique pour installer un pare-feu OPNSense …

Peut-être que les préoccupations ne sont pas les mêmes, peut-être.