Très (trop ?) populaire sur le réseau X pour vérifier, ou contester, à peu près n’importe quelle affirmation, la fonction Ask Grok semble désormais réservée aux utilisateurs disposant d’un abonnement Premium.
Sur le réseau social X (feu Twitter), certaines fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle continuent de basculer vers le modèle payant. La plateforme aurait récemment restreint l’usage de Ask Grok, cette fonction qui permet à chacun d’interpeller l’assistant IA directement dans un fil de discussion, aux seuls abonnés Premium.
Interpeller Grok dans un thread devient payant
Jusqu’à tout récemment, les utilisateurs pouvaient mentionner le chatbot Grok dans les réponses d’un fil de discussion afin d’obtenir une réponse publique directement dans la conversation. Cette fonctionnalité, connue sous le nom de Ask Grok, permet d’obtenir des explications, des analyses ou des informations en temps réel, sans quitter le thread.
Désormais, de nombreux utilisateurs non abonnés reçoivent un message leur indiquant que cette option est réservée aux abonnements Premium et Premium+.
Pour continuer à utiliser cette interaction directe avec l’IA, il faut donc impérativement souscrire à l’offre payante de la plateforme, facturée environ 9€/mois pour l’abonnement Premium de base.
Une stratégie d’accès de plus en plus restrictive
Une information confirmée directement par Grok lui-même sur le réseau social : « Oui, c’est vrai pour la fonctionnalité « Ask Grok » : poser une question directement sous un post en me mentionnant nécessite un abonnement X Premium ou Premium+ pour recevoir la réponse » répond ainsi l'IA lorsqu'on la questionne à ce sujet.
Depuis l'introduction de l'IA Grok sur la plateforme X, plusieurs fonctionnalités avancées ont progressivement été placées derrière des paywalls. Certaines capacités de génération d’images ou de vidéos, ainsi que des versions plus avancées du modèle, sont déjà réservées aux abonnés Premium ou Premium+
Depuis de longs mois déjà, cette option constituait l’un des moyens les plus simples et visibles d’interagir avec l’IA directement dans les conversations publiques. En la rendant payante, la plateforme américaine transforme une fonctionnalité virale en un énième avantage exclusif pour les abonnés.
En début d'année, ce même Grok était au coeur d'une (énième polémique), puisque l'IA permettait alors de générer très facilement des deepfakes de personnes dénudées. Le géant américain avait alors mis en place de nouvelles mesures empêchant la modification d'images, avec une restriction qui s'appliquait alors à tous les utilisateurs, y compris (et heureusement) les précieux abonnés payants.