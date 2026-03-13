Désormais, de nombreux utilisateurs non abonnés reçoivent un message leur indiquant que cette option est réservée aux abonnements Premium et Premium+.

Pour continuer à utiliser cette interaction directe avec l’IA, il faut donc impérativement souscrire à l’offre payante de la plateforme, facturée environ 9€/mois pour l’abonnement Premium de base.