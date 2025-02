Ça y est, Grok 3 est déployé. Une IA qui serait incroyablement puissante selon Elon Musk et sa firme xAI. Mais une IA qui ne sera disponible pour le moment que sur le réseau social X.com. Et dont l'accès coûtera en plus assez cher.

En effet, Grok 3 n'est pour le moment ouvert qu'aux abonnés Premium+ de la plateforme. Et ces abonnés vont devoir s'acquitter d'une somme plus conséquente à l'avenir, puisque le tarif vient de passer de 22 à 50 dollars !