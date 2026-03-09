Peu de chatbots IA font autant polémique que Grok. La preuve encore ces derniers jours, avec des messages qui ont entraîné l'ire du club de football de Liverpool FC.
Si avec Grok, la société d'Elon Musk xAI a réussi à s'insérer parmi les meilleurs du domaine de l'IA, elle a aussi pour particularité d'avoir mis au monde un chatbot beaucoup plus enclin à générer du contenu offensant, dégradant, voire carrément illégal. L'IA est ainsi accusée d'avoir généré du contenu pédopornographique, ce qui a créé un émoi au niveau mondial. Et aujourd'hui, ce sont des messages insultants des morts qui passent très mal de l'autre côté de la Manche.
Grok obéit à des utilisateurs et produit des messages insultants contre les victimes du Heysel et de Hillsborough
Sur la réseau social X, il est possible de s'adresser directement à Grok, et de lui demander de générer le contenu de son choix. Une liberté d'utilisation que certains internautes poussent malheureusement beaucoup trop loin, au point de proposer des messages particulièrement orduriers. Comme le note le Daily Mail, récemment, certains se sont amusés à demander à l'IA d'insulter des supporters du club de football de Liverpool FC, en n'omettant pas ceux morts dans les drames du Heysel et de Hillsborough. Une tâche qu'il a directement exécuté, et de manière franchement violente.
Pour rappel, le drame du Heysel a eu lieu dans le stade du même nom, à Bruxelles, en 1985, à l'occasion de la finale de la coupe d'Europe entre Liverpool FC et la Juventus de Turin. Un mouvement de foule dans les gradins avait alors entraîné la mort d'une quarantaine de personnes, et fait plus de 400 blessés. Le même type d'événement a eu lieu quelques années plus tard, en 1989, dans le stade de Hillsborough, durant une rencontre entre Liverpool FC et Nottingham Forest. Cette fois, le mouvement de foule fit 97 victimes.
Liverpool contre-attaque et porte plainte contre la plateforme X
Le club anglais a rapidement réagi après avoir pris connaissance des messages insultant ces morts. Il a réussi a obtenir la suppression des messages que le club avait pu repéré, et a demandé à X de muscler sa modération. Liverpool FC ne s'est par ailleurs pas arrêté à cette demande, et a aussi porté plainte contre X.
Le club des Reds n'est que le dernière de la liste à récemment rencontrer ce genre de problème du côté du Royaume-Uni. Des messages du même genre ont aussi ciblé Manchester City, Manchester United ainsi que Sunderland. De quoi alourdir le dossier contre Grok ?