Sur la réseau social X, il est possible de s'adresser directement à Grok, et de lui demander de générer le contenu de son choix. Une liberté d'utilisation que certains internautes poussent malheureusement beaucoup trop loin, au point de proposer des messages particulièrement orduriers. Comme le note le Daily Mail, récemment, certains se sont amusés à demander à l'IA d'insulter des supporters du club de football de Liverpool FC, en n'omettant pas ceux morts dans les drames du Heysel et de Hillsborough. Une tâche qu'il a directement exécuté, et de manière franchement violente.

Pour rappel, le drame du Heysel a eu lieu dans le stade du même nom, à Bruxelles, en 1985, à l'occasion de la finale de la coupe d'Europe entre Liverpool FC et la Juventus de Turin. Un mouvement de foule dans les gradins avait alors entraîné la mort d'une quarantaine de personnes, et fait plus de 400 blessés. Le même type d'événement a eu lieu quelques années plus tard, en 1989, dans le stade de Hillsborough, durant une rencontre entre Liverpool FC et Nottingham Forest. Cette fois, le mouvement de foule fit 97 victimes.