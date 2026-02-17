L'Union européenne (UE) n'a clairement pas apprécié les débordements de Grok, l'intelligence artificielle (IA) intégrée à X.com, survenus en décembre et janvier. Une nouvelle enquête vise l'entreprise et cette fois, elle s'attache à la protection des données personnelles.
Pendant plusieurs semaines, des utilisateurs du réseau social se sont amusés à demander au chatbot de déshabiller des personnes, principalement des femmes et des mineurs, grâce à son outil de génération d'images. L'IA s'est exécutée sans qu'aucun garde-fou ne la freine. De quoi susciter un tollé dans de nombreux pays du monde, notamment en Malaisie et en Indonésie où Grok a été bloqué.
Si X.com a finalement supprimé la fonctionnalité, le mal est fait. Et les régulateurs européens ne veulent pas laisser passer la plateforme américaine entre les mailles du filet.
Possible violation du RGPD
La Commission de la protection des données (DPC) a annoncé, ce mardi 17 février, avoir ouvert une enquête formelle visant X Internet Unlimited Company (XIUC). L'instance, basée en Irlande où la plupart des géants du numérique possèdent leur siège social européen, est chargée de faire appliquer le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
« L'enquête porte sur la création apparente et la publication sur la plateforme X d'images potentiellement préjudiciables, intimes et/ou à caractère sexuel, non consenties, contenant ou impliquant le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées de l'UE/EEE, y compris des enfants, à l'aide d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle générative associée au grand modèle linguistique Grok au sein de la plateforme X », étaye-t-elle dans un communiqué de presse.
Fin janvier, la Commission européenne ouvrait elle aussi une investigation contre la plateforme au nom du Digital Services Act (DSA), qui vise à protéger les citoyens européens face aux contenus dangereux. Selon une analyse du Center for Countering Digital Hate (CCDH), une association britannique, Grok a généré 23 000 images à caractère pédopornographique entre le 29 décembre et le 9 janvier dernier.
X joue gros
Si X est reconnue coupable d'avoir enfreint le DSA, l'amende pourrait grimper jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel de la plateforme. Ce montant est de 4 % pour la violation du RGPD.
Voilà qui risque d'aggraver les situations transatlantiques, alors qu'Elon Musk critique vivement la réglementation européennes des géants de la tech américains. Il est d'ailleurs soutenu par Donald Trump, qui compare les amendes infligées à des taxes. Le président américain a évoqué, à plusieurs reprises, la possibilité de déployer des « représailles ».