Pendant plusieurs semaines, des utilisateurs du réseau social se sont amusés à demander au chatbot de déshabiller des personnes, principalement des femmes et des mineurs, grâce à son outil de génération d'images. L'IA s'est exécutée sans qu'aucun garde-fou ne la freine. De quoi susciter un tollé dans de nombreux pays du monde, notamment en Malaisie et en Indonésie où Grok a été bloqué.