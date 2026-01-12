Directement intégré à X.com, Grok dispose d'un mode pour adulte depuis plusieurs mois déjà. Et il y a peu, xAI a mis à jour sa fonctionnalité de génération d'images pour la rendre encore plus accessible via le réseau social. Depuis, de nombreux utilisateurs en profitent pour demander au chatbot de créer des images à caractère pornographique, dans la plupart du temps non consenties, de femmes et de mineurs.