L'Indonésie et la Malaisie sont passées à l'acte. Grok est désormais bloqué dans les deux pays sud-asiatiques à cause de la génération d'images pornographiques non consenties. Et d'autres pays ont l'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk dans le viseur.
Directement intégré à X.com, Grok dispose d'un mode pour adulte depuis plusieurs mois déjà. Et il y a peu, xAI a mis à jour sa fonctionnalité de génération d'images pour la rendre encore plus accessible via le réseau social. Depuis, de nombreux utilisateurs en profitent pour demander au chatbot de créer des images à caractère pornographique, dans la plupart du temps non consenties, de femmes et de mineurs.
xAI blâme les utilisateurs
Consciente du problème, xAI préfère accuser les internautes à l'origine des requêtes, plutôt que d'apporter davantage de garde-fous à sa technologie. Mais face au tollé, la firme a malgré tout annoncé qu'elle limiterait la génération d'images aux abonnés payants. Une décision pas assez concrète selon l'Indonésie et la Malaisie, deux pays disposant de lois ultra strictes vis-à-vis de la pornographie.
« Le gouvernement considère les deepfakes sexuels non consensuels comme une violation grave des droits humains, de la dignité et de la sécurité des citoyens dans l'espace numérique », a lancé la ministre indonésienne de la Communication et des Affaires numériques, Meutya Hafid, dans un communiqué publié ce samedi 10 janvier.
Elle a également qualifié l'utilisation abusive de l'IA pour produire de la pornographie fictive de « violence numérique ». En conséquence, Grok n'est, pour le moment, plus accessible dans le pays.
D'autres pays menacent xAI
Même son de cloche en Malaisie, où la Commission des communications et du multimédia estime que les réponses « insuffisantes » de X.com « reposent principalement sur des mécanismes de signalement initiés par les utilisateurs et ne traitaient pas les risques inhérents à la conception et au fonctionnement de l'outil d'IA ».
« En conséquence, cette restriction est imposée à titre préventif et proportionné pendant que les procédures juridiques et réglementaires sont en cours. L'accès à Grok restera restreint jusqu'à ce que des mesures de protection efficaces soient mises en place, notamment pour empêcher la diffusion de contenus impliquant des femmes et des enfants », a-t-elle fait savoir.
Et ce n'est pas tout. Plusieurs autres pays ont lancé une enquête contre l'entreprise ; c'est notamment le cas de la France, du Royaume-Uni, l'Inde et l'Union européenne (UE)