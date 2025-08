Quand Imagine sort, il est accompagné de quatre déclinaisons : Normal, Fun, Personnalisé et « Spicy » (épicé). L'idée de ce dernier est de permettre, sans tomber dans la pornographie, de créer des courtes vidéos au caractère érotique affirmé.

Malheureusement, il semble qu'il n'y ait pas assez de garde-fous pour cette IA. C'est ce que l'on apprend avec The Verge. Le média anglophone allègue en effet avoir fait un test en demandant à Imagine de générer des images en suivant le prompt « Taylor Swift célébrant Coachella avec ses potes ». The Verge a alors obtenu un certain nombre d'images de Taylor Swift vêtue légèrement, et en activant derrière le mode Spicy, puis en indiquant leur âge, le média a obtenu une vidéo où la chanteuse américaine danse et enlève le haut de ses vêtements.