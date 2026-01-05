Ce scandale met en lumière l'échec cuisant de la stratégie « liberté d'expression absolue » prônée par Elon Musk. En virant la quasi-totalité des équipes d'éthique et de sécurité, xAI a sciemment retiré les freins d'une voiture lancée à pleine vitesse. Le résultat est là : une IA capable de générer du contenu pédopornographique parce que personne n'a jugé bon de lui apprendre fermement à ne pas le faire.

La Malaisie se retrouve particulièrement exposée, elle qui vient tout juste de signer un partenariat stratégique pour le déploiement de Grok comme outil éducationnel dans ses écoles publiques. Kuala Lumpur doit désormais expliquer aux parents pourquoi l'outil censé aider leurs enfants à faire leurs devoirs est capable de générer les pires contenus illicites du web. Ce n'est plus un bug, c'est une crise diplomatique et sanitaire numérique.