Le Salvador annonce un partenariat d'envergure avec xAI. Objectif : faire de Grok, l'intelligence artificielle (IA) qui a déjà essuyé plusieurs controverses, un outil éducatif majeur dans le pays.
Nayib Bukele, président du Salvador, est un fervent partisan des nouvelles technologies. En 2021, il faisait de son pays le premier au monde à utiliser le bitcoin comme monnaie légale. Il compte, en outre, parmi les premiers dirigeants d'Amérique latine à utiliser X.com, anciennement Twitter, comme moyen de communication. Et il ne compte pas s'arrêter là.
Un « apprentissage personnalisé » pour 1 million d'élèves
Son gouvernement s'allie à xAI, la start-up d'IA de Musk, pour introduire Grok dans 5 000 écoles publiques du pays. L'agent conversationnel offrira « un apprentissage personnalisé à plus d'un million d'élèves et donnera les moyens à des milliers d'enseignants d'agir en tant que partenaires collaboratifs dans le domaine de l'éducation », peut-on lire dans un communiqué de presse.
Selon xAI, cette collaboration va surtout permettre de lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire grâce à « un système de tutorat adaptatif, aligné sur les programmes scolaires, qui s'ajuste au rythme, aux préférences et au niveau de maîtrise de chaque élève ». L'idée et de « garantir que chaque enfant, des centres urbains aux communautés rurales, reçoive une éducation de classe mondiale adaptée à ses besoins ».
« En nous associant au président Bukele pour mettre Grok à la disposition de tous les élèves du Salvador, nous mettons l'IA la plus avancée directement entre les mains de toute une génération », note Elon Musk.
Est-ce une bonne idée ?
Il ne s'agit pas d'une initiative inédite. En février, OpenAI a annoncé un partenariat avec l'Estonie afin de fournir à tous les élèves et enseignants du système scolaire secondaire un ChatGPT personnalisé. Les étudiants des zones rurales de Colombie ont également commencé à utiliser les chatbots IA de Meta en 2023, d'après The Guardian.
Des projets qui peuvent soulever des questions lorsqu'on considère la propension des modèles d'IA générative à halluciner. Grok, lui, a déjà été impliqué dans plusieurs controverses, notamment après avoir tenu des propos négationnistes et propagé des théories du complot.
Le choix de xAI par le gouvernement salvadorien n'a rien de surprenant. Nayib Bukele collabore étroitement avec l'administration Trump pour incarcérer les personnes expulsées des États-Unis vers la prison CECOT au Salvador, pointée du doigt pour des conditions de vie abominables.