Selon xAI, cette collaboration va surtout permettre de lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire grâce à « un système de tutorat adaptatif, aligné sur les programmes scolaires, qui s'ajuste au rythme, aux préférences et au niveau de maîtrise de chaque élève ». L'idée et de « garantir que chaque enfant, des centres urbains aux communautés rurales, reçoive une éducation de classe mondiale adaptée à ses besoins ».