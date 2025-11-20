charcotp

Oui… et non : les réseaux sociaux et les IAs tendent à s’accaparer les lieux de débat. Si vous prenez le français lambda, pris entre quatre yeux et isolé de l’influence extérieure, vous pouvez certainement avoir une conversation posée et le faire progresser vers des solutions intelligentes : la convention citoyenne sur le climat avait prouvé cela.

Hélas, ces réseaux et IA font parti désormais du paysage démocratique, sans que l’on ait pris le temps d’évaluer leur intérêt pour nos démocraties. Ils existent et ils polluent le débat, au point que n’importe quelle idée, même mauvaise, même portée par des incompétents d’un sujet, a la même valeur que des réflexions poussées de spécialistes. Le meilleur exemple a été la pandémie COVID : l’avis d’un chauffeur de taxi- poids lourd ou d’un avocat avait la même valeur qu’une spécialiste en épidémiologie. En tout cas, ils avaient le même temps de parole, au détriment généralement de la dernière. On a quand même vu des sondages pour savoir s’il fallait autorisé ou pas l’HCQ en traitement !

Donc voilà, même si vous n’allez pas sur ces réseaux, même si vous n’utilisez pas ces IA, ces choses là viendront à vous, que vous le vouliez ou pas : les rohingya n’avaient pas Facebook, ils ont quand même été massacrés grâce à celui-ci. Si l’on veut pouvoir s’occuper de vrais problèmes, il faut gérer la pollution démocratique de ces outils.