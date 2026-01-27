Le Center for Countering Digital Hate (CCDH), une association britannique spécialisée dans la lutte contre les contenus toxiques en ligne, a analysé un échantillon de 20 000 images générées par Grok entre le 29 décembre et le 9 janvier. En extrapolant ces données aux 4,6 millions d'images produites pendant cette période, l'organisation arrive à un total de 23 000 images à caractère pédopornographique.

Le rapport détaille que Grok a produit environ 3 millions d'images sexualisées durant ces 11 jours, soit 190 par minute. Parmi elles, une image mettant en scène un mineur sortait du générateur toutes les 41 secondes. Autant dire que ces chiffres mettent en évidence une absence totale de modération sur le générateur d'images de xAI, là où ses concurrents comme DALL-E ou Midjourney bloquent systématiquement ce type de requêtes.

Clubic avait relaté début janvier l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour diffusion d'images pédopornographiques, puis le blocage de Grok par l'Indonésie et la Malaisie. Face à la pression, xAI a fini par désactiver mi-janvier la génération d'images pour les utilisateurs gratuits et a restreint l'accès à cette fonctionnalité aux abonnés payants. Mais cette réaction tardive n'a pas éteint l'incendie.