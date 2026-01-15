La plateforme X fait face à une nouvelle polémique. L'ARCOM, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, sort de sa réserve ce jeudi 15 janvier pour dénoncer, dans un communiqué, les comportements occasionnés par Grok, l'IA conversationnelle du réseau social. Cette dernière a permis de fabriquer des images intimes de personnelles réelles, sans leur accord, images qui circulent publiquement. L'autorité appelle désormais les victimes à se saisir de leurs droits européens.