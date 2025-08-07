Le patron de xAI veut que son chatbot Grok soit plus rentable à l'avenir. Et pour cela, on devrait voir apparaître des publicités dans les discussions.
Développer un système d'intelligence artificielle, ça demande beaucoup d'argent, même si ça peut à terme aussi beaucoup en rapporter. De quoi pousser certains à chercher de nouvelles sources de revenus, comme Elon Musk, le patron de xAI, la société qui a mis au monde Grok. Et comme souvent, ça passe par la publicité !
Grok s'ouvrirait aux publicités pour financer les infrastructures de xAI
Va-t-il falloir s'habituer à voir des publicités apparaître dans nos discussions avec une IA ? C'est peut-être le cas, quand on voit le nouveau projet d'Elon Musk. Financial Times se fait en effet l'écho d'un échange public ayant eu lieu sur X le 6 août entre le milliardaire et des annonceurs, durant lequel la possibilité a été évoquée.
« Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés uniquement sur la création de Grok, l'IA la plus intelligente et la plus précise au monde, et je pense que nous y sommes largement parvenus. Nous allons donc nous pencher sur la question du financement de ces GPU coûteux » a-t-il ainsi expliqué.
Des publicités liées aux demandes de l'utilisateur
Et ces publicités seraient loin d'être un jeu de hasard. Car Elon Musk voudrait profiter des demandes directes des utilisateurs pour pouvoir produire des publicités extrêmement ciblées. « Si un utilisateur essaie de résoudre un problème [en posant une question à Grok], alors il serait idéal à ce moment-là de lui proposer la solution spécifique » a-t-il indiqué.
Cette proposition rencontre un public très réceptif. Car selon le Financial Times, de nombreux annonceurs ont déjà demandé aux concepteurs de chatbots de créer des possibilités d'insérer des communications publicitaires au sein de leurs IA. Cependant, si du côté de chez Grok et Elon Musk, l'idée séduit, d'autres comme OpenAI rejettent pour le moment cette idée. Et vous, apprécieriez-vous de voir apparaître des pubs dans vos échanges ?
- Intégré à l'abonnement X sans surcoût
- Collecte des informations à jour depuis X
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence