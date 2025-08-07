Va-t-il falloir s'habituer à voir des publicités apparaître dans nos discussions avec une IA ? C'est peut-être le cas, quand on voit le nouveau projet d'Elon Musk. Financial Times se fait en effet l'écho d'un échange public ayant eu lieu sur X le 6 août entre le milliardaire et des annonceurs, durant lequel la possibilité a été évoquée.

« Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés uniquement sur la création de Grok, l'IA la plus intelligente et la plus précise au monde, et je pense que nous y sommes largement parvenus. Nous allons donc nous pencher sur la question du financement de ces GPU coûteux » a-t-il ainsi expliqué.