Les Community Notes sont souvent critiquées pour leur lenteur à l'allumage ; le temps qu'une note apparaisse, la fausse information a déjà fait le tour du monde. En automatisant le « brouillon », X espère combler ce décalage temporel.​

Mais c'est aussi là que le bât blesse. Grok, comme ses concurrents, n'est pas exempt de ce que l'on appelle pudiquement des « hallucinations ». En injectant massivement des textes générés par IA dans le pipeline de modération, X prend le risque de noyer ses modérateurs bénévoles sous un flux de corrections plausibles mais factuellement fausses. Keith Coleman défend l'idée d'un « apprentissage continu » où l'IA s'améliorerait grâce aux feedbacks des utilisateurs, mais cela ressemble étrangement à une externalisation du contrôle qualité vers une communauté déjà sous pression.​

Si l'IA apprend de nos corrections, espérons qu'elle n'apprenne pas aussi à imiter nos biais cognitifs (spoiler : c'est déjà le cas).