Au-delà de l'anecdote croustillante sur la rivalité des milliardaires, ce phénomène révèle une faille structurelle majeure. Nous assistons à la concrétisation de ce que les experts redoutaient : la boucle de rétroaction infinie, ou l'Ouroboros de l'information. Grokipedia est un agrégat de contenus générés par Grok, l'IA de Musk, qui elle-même hallucine ou biaise la réalité. En validant ce contenu comme « source fiable », GPT-5.2 ne fait pas que propager une information potentiellement fausse, il la légitime.

À force de vouloir ingérer tout le web pour se nourrir, les modèles finissent par manger les déchets de leurs concurrents. OpenAI se retrouve dans une position intenable : admettre que ses filtres sont des passoires, ou confesser que la base de données de Musk est devenue une référence incontournable du web moderne. Dans les deux cas, la promesse d'une IA « alignée » et sûre prend l'eau de toutes parts. Si la seule façon pour ChatGPT d'être à jour est de lire les notes de synthèse d'Elon Musk, la notion même de vérité objective sur le web vient de prendre un sacré coup de vieux.