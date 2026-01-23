

Hassabis pose ainsi la question qui fâche : comment espérer maintenir la confiance des utilisateurs si la réponse elle-même est biaisée par un impératif commercial immédiat ? Cette sortie médiatique intervient alors que le créateur de ChatGPT cherche désespérément à rentabiliser ses coûts de calcul astronomiques en monétisant l'attention de ses millions d'utilisateurs. Pour le patron de DeepMind, Google préfère retarder ce type de déploiement plutôt que de risquer de briser le contrat tacite d'objectivité avec l'internaute. Une manière de dire que chez Google, on prend le temps de bien faire les choses, contrairement à la concurrence qui courrait après le cash.