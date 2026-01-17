Et chez Sebastian Mallby, ce constat ne vient pas d'un scepticisme quant à la technologie de l'intelligence artificielle, bien au contraire. Il note ainsi que « les entreprises mettent généralement des décennies à déployer avec succès de nouvelles technologies », alors qu'en comparaison, les sociétés d'IA ont montré des progrès « spectaculaires ».

Ici le problème n'est pas l'intelligence artificielle, mais OpenAI. La firme présidée par Sam Altman doit en effet dépenser sans compter, comme les autres géants de la tech comme Google, Meta ou Microsoft, sans pour autant pouvoir compenser par des revenus gigantesques générés par des activités parallèles, comme c'est le cas des GAFAM.

Et il voit peu de marge de manoeuvre pour l'entreprise. « Même si OpenAI revient sur bon nombre de ces promesses et en finance d'autres grâce à ses actions surévaluées, l'entreprise doit tout de même trouver des sommes colossales » affirme-t-il ainsi. Pour lui, le destin possible d'OpenAI est de finir en faillite, puis finalement d'être « absorbé par Microsoft, Amazon ou un autre géant disposant de liquidités importantes ». Alors, est-ce l'avenir ?