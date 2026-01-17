OpenAI est l'entreprise qui a lancé l'incroyable mode de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Mais elle pourrait bien aussi être la société qui ne bénéficiera pas à l'avenir de cette incroyable bond technologique
L'intelligence artificielle, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissements. Les grandes entreprises du secteur annoncent constamment de grandes levées de fonds, et des dépenses à venir folle. Et c'est particulièrement le cas d'OpenAI, dont les dépenses sont à estimées à près de 1 milliard par mois. Une consommation fantastique de la trésorerie qui fait dire à certains qu'OpenAI pourrait avoir du mal à finir 2027 !
Dans 18 mois, OpenAI pourrait bien être totalement à sec
Chez OpenAI, les chiffres sont devenus complètement fous. On se souvient ainsi qu'en octobre dernier, Sam Altman s'était engagé à dépenser pas moins de 1 400 milliards de dollars dans le développement d'infrastructures pour l'IA. Une croissance pharaonique qui fait dire à certains qu'OpenAI pourrait ne plus vivre très longtemps.
C'est le cas de l'expert financier du Council on Foreign Relations, Sebastian Mallaby, qui vient d'écrire un article dans le New York Times dans lequel il estime que l'entreprise devrait être à sec « au cours des 18 prochains mois ».
OpenAI a un défaut majeur face à ses concurrents comme Google ou Microsoft
Et chez Sebastian Mallby, ce constat ne vient pas d'un scepticisme quant à la technologie de l'intelligence artificielle, bien au contraire. Il note ainsi que « les entreprises mettent généralement des décennies à déployer avec succès de nouvelles technologies », alors qu'en comparaison, les sociétés d'IA ont montré des progrès « spectaculaires ».
Ici le problème n'est pas l'intelligence artificielle, mais OpenAI. La firme présidée par Sam Altman doit en effet dépenser sans compter, comme les autres géants de la tech comme Google, Meta ou Microsoft, sans pour autant pouvoir compenser par des revenus gigantesques générés par des activités parallèles, comme c'est le cas des GAFAM.
Et il voit peu de marge de manoeuvre pour l'entreprise. « Même si OpenAI revient sur bon nombre de ces promesses et en finance d'autres grâce à ses actions surévaluées, l'entreprise doit tout de même trouver des sommes colossales » affirme-t-il ainsi. Pour lui, le destin possible d'OpenAI est de finir en faillite, puis finalement d'être « absorbé par Microsoft, Amazon ou un autre géant disposant de liquidités importantes ». Alors, est-ce l'avenir ?