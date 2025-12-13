À première vue, on peut se demander ce qui pourrait bien arrêter OpenAI. Le géant à l'origine de ChatGPT ne cesse de signer des contrats exceptionnels avec tous les géants de la tech, et semble même avoir les faveurs de mastodontes d'autres secteurs, comme Disney.

Ce dernier vient en effet de passer un contrat avec OpenAI, qui va permettre à Sora d'utiliser les personnages de la marque (comme Mickey Mouse), et qui va aussi entraîner l'investissement de 1 milliard de dollars dans le capital d'OpenAI. Une somme conséquente, qui n'est pourtant qu'une goutte d'eau dans l'océan des dépenses du leader de l'IA !