OpenAI vient de signer un accord à 1 milliard de dollars avec Disney. Mais 1 milliard, ça n'est plus grand chose pour la firme de Sam Altman !
À première vue, on peut se demander ce qui pourrait bien arrêter OpenAI. Le géant à l'origine de ChatGPT ne cesse de signer des contrats exceptionnels avec tous les géants de la tech, et semble même avoir les faveurs de mastodontes d'autres secteurs, comme Disney.
Ce dernier vient en effet de passer un contrat avec OpenAI, qui va permettre à Sora d'utiliser les personnages de la marque (comme Mickey Mouse), et qui va aussi entraîner l'investissement de 1 milliard de dollars dans le capital d'OpenAI. Une somme conséquente, qui n'est pourtant qu'une goutte d'eau dans l'océan des dépenses du leader de l'IA !
1 milliard de dollars ne représente plus que quelques semaines de pertes
OpenAI dépense beaucoup, et même énormément, afin de pouvoir se maintenir au sommet de l'intelligence artificielle - une technologie qui est aujourd'hui l'objet d'une concurrence féroce. Et ce, au point où des sommes énormes sont dévorées en très peu de temps.
Ainsi, comme le font remarquer nos confrères de chez Mashable, les 1 milliard de dollars que Disney va investir ne pourront couvrir que 3 à 4 semaines de ses pertes estimées actuelles. Et si on rapporte ce nombre à ses engagements de dépense, le résultat est encore plus impressionnant.
Un destin à la Netscape pour OpenAI ?
Ces 1 milliard de dollars ne représentent en effet qu'un millième des engagements de dépense de la firme de Sam Altman. Il faut dire qu'OpenAI en est aujourd'hui à brûler du cash à des niveaux phénoménaux, au point que l'hypothèse d'une faillite à terme de l'entreprise commence à être évoquée par certains.
Entre ces dépenses titanesques, et un décrochage remarqué dernièrement entre ChatGPT et Gemini (Google), qui s'est imposé en leader sans conteste avec Gemini 3, on peut se poser des questions quant à l'avenir de la firme. D'autant plus qu'il n'est pas rare de voir le pionnier d'un domaine être finalement dépassé par d'autres acteurs.
Les plus vieux d'entre nous se souviendront ainsi de Netscape, le premier navigateur commercial ayant connu un large succès, au milieu des années 90, qui a été en quelques années totalement torpillé par Internet Explorer, de Microsoft. OpenAI pourrait-il suivre le même chemin ?