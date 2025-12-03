Cette réorganisation intervient après le lancement, il y a quelques semaines, de Gemini 3 de Google. L'IA a surpassé les modèles d'OpenAI lors des tests de référence du secteur, rejoignant des produits comme Nano Banana et Veo qui sont déjà plébiscités par les utilisateurs. Dans le même temps, Anthropic, qui édite Claude, gagne du terrain dans le domaine très convoité de l'entreprise, sans pour autant dépenser des sommes mirobolantes comme OpenAI.