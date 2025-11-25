Et Google ne perce pas dans ce domaine pour rien : elle a commencé très tôt, itéré très vite et testé à une échelle que personne d'autre ne peut se permettre. Désormais, cette avancée claire sur des concurrents comme Amazon ou Microsoft a de grandes chances de faire exploser son activité cloud, puisque davantage de clients vont consommer ses TPU et ses modèles Gemini. Google semble définitivement trop puissante.