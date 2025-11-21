On nous a assez répété la métaphore des chercheurs d'or : peu importe qui trouve la pépite, c'est le vendeur de pelles qui s'enrichit. Ici, le vendeur de pelles s'appelle NVIDIA, et jusqu'à hier, son monopole semblait aussi solide que du béton armé. Si vous vouliez entraîner une IA sérieuse, il fallait passer à la caisse chez Jensen Huang. Point final.

Sauf que voilà, Google vient de prouver qu'on peut très bien fabriquer sa propre pelle, creuser son propre trou, et trouver une pépite encore plus grosse que celle du voisin. Gemini 3 ne fait pas que rivaliser avec la concurrence ; il l'écrase gentiment sur les tests de raisonnement scientifique (91,9% au GPQA Diamond, excusez du peu). Le message envoyé au marché est limpide : avoir ses propres puces, ses fameux TPUs, n'est plus une lubie d'ingénieur fortuné, c'est une arme de guerre économique redoutable.