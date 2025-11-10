L'hégémonie de NVIDIA ne repose pas seulement sur la puissance de son matériel, mais sur des années de développement logiciel qui ont rendu les applications IA dépendantes de son langage. Changer de fournisseur, c'est un peu comme demander à une équipe de développeurs francophones de coder en mandarin du jour au lendemain : une tâche herculéenne et coûteuse. C'est là que Microsoft entre en scène, non pas avec une nouvelle puce miracle, mais avec de discrètes « boîtes à outils » logicielles.

Le principe est d'une simplicité désarmante : traduire à la volée les programmes conçus pour CUDA afin qu'ils puissent fonctionner sur d'autres architectures, notamment les processeurs d'AMD. Ces technologies de traduction, nous les retrouvons aussi à notre humble échelle : Rosetta sur Mac, Prism sur Windows, Wine sur Linux. C'est à se demander pourquoi personne n'y a pensé plus tôt ! Ce tour de passe-passe, basé sur des projets libres comme ZLUDA, permet de contourner le problème sans réécrire des millions de lignes de code.​