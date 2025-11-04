On sait depuis plusieurs mois que macOS 26 Tahoe sera la dernière version de macOS capable de prendre en charge les anciens Mac sous processeurs Intel, mais quid de l'outil de conversion Rosetta 2 lancé par Apple fin 2020 ? Un document destiné aux développeurs nous renseigne.
Si le sort des Mac, iMac et MacBook animés par les anciens processeurs Intel est scellé depuis l'annonce de macOS 26 en juin dernier, l'avenir de l'outil Rosetta 2 (introduit fin 2020 pour faciliter grandement la conversion des logiciels x86 vers l'environnement ARM des derniers ordinateurs d'Apple), restait encore flou. Un document publié par la marque à destination des développeurs nous donne désormais une vision précise de ce qu'il adviendra de cet utilitaire.
Rosetta 2 jusqu'en 2027 ?
Déniché par le site chinois ITHome, le document en question commence par rappeler que les Mac sous processeurs Intel ne profiteront plus de mises à jour majeure de macOS au-delà de macOS 26 Tahoe, mais qu'ils resteront éligibles encore trois ans à des mises à jour de sécurité.
La partie qui nous intéresse vient ensuite. On y apprend que Rosetta 2 restera disponible pour deux mises à jour majeures de macOS (macOS 26 et macOS 27), mais qu'il tirera sa révérence par la suite.
En clair, l'arrivée de macOS 28, en 2027, sonnera le glas de cet outil de traduction x86/ARM : Rosetta 2 sera alors abandonné à son tour par Apple tout simplement parce qu'il n'aura plus vraiment d'utilité, la majorité des logiciels disponibles sur macOS étant désormais compatibles nativement avec l'architecture ARM.
Un cadre logiciel allégé proposé par la suite au cas par cas
Ce calendrier comprend donc une année de décalage par rapport à la fin de support programmée des Mac Intel, qui ne seront plus gérés par macOS 27, et qui tomberont donc tranquillement en déshérence logicielle à compter de l'année prochaine. Rosetta perdurera environ un an de plus, avant de quitter définitivement le giron des développeurs. Cela dit, Apple prévoit quand même de le faire subsister sous une forme très allégée et dans un cas bien précis.
« Au-delà de cette période, nous conserverons un sous-ensemble des fonctionnalités de Rosetta destiné à prendre en charge les anciens jeux vidéo non maintenus, qui reposent sur des frameworks Intel », lit-on du même document. Un cadre logiciel rudimentaire, mais hérité de Rosetta 2, pourra donc continuer d'être employé par la suite sur certains logiciels spécifiques non maintenus.