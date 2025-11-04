Déniché par le site chinois ITHome, le document en question commence par rappeler que les Mac sous processeurs Intel ne profiteront plus de mises à jour majeure de macOS au-delà de macOS 26 Tahoe, mais qu'ils resteront éligibles encore trois ans à des mises à jour de sécurité.

La partie qui nous intéresse vient ensuite. On y apprend que Rosetta 2 restera disponible pour deux mises à jour majeures de macOS (macOS 26 et macOS 27), mais qu'il tirera sa révérence par la suite.

En clair, l'arrivée de macOS 28, en 2027, sonnera le glas de cet outil de traduction x86/ARM : Rosetta 2 sera alors abandonné à son tour par Apple tout simplement parce qu'il n'aura plus vraiment d'utilité, la majorité des logiciels disponibles sur macOS étant désormais compatibles nativement avec l'architecture ARM.