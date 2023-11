La rumeur était donc vraie ! Microsoft va à son tour produire ses propres CPU et GPU, Cobalt et Maia

Au sujet de l’infrastructure, Microsoft doit réorganiser les baies des serveurs. Les ingénieurs de la société en profitent pour mettre l’accent sur le refroidissement liquide. Et pour cause, Microsoft explique que les tâches d'intelligence artificielle s'accompagnent de calculs intensifs très énergivores. En conséquence, ils rendent les méthodes traditionnelles de refroidissement par air inadaptées, et le refroidissement liquide représente donc la solution la mieux adaptée pour garantir un fonctionnement efficace et sans surchauffe. Vous pouvez voir un rack sur mesure abritant des puces Maia 100 ci-dessous.