Intelligence artificielle : Microsoft sortirait bientôt son propre processeur

Pour le moment, Microsoft s'appuie - comme c'est le cas pour la majorité des entreprises travaillant avec l'IA - sur le GPU H100 fabriqué par NVIDIA que l'on peut apercevoir sur la photo ci-dessous. Il alimente notamment les data centers soutenant l'assistant Copilot ou encore le chatbot Bing Chat. Grâce à la forte demande en GPU puissants de la part des entreprises tech, NVIDIA est désormais au sommet du marché. Si Microsoft développe sa propre solution, elle pourrait potentiellement devenir plus autonome et ne plus dépendre de NVIDIA.