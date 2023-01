CES 2023 : pour Microsoft, "L'IA va réinventer tout ce que vous faites sur Windows"

Panos Panay était donc bien à sa place en partageant la scène de la présentation d'AMD, qui s'est tenue ce mercredi 4 janvier à Las Vegas à l'occasion du CES 2023.

Quelques minutes auparavant, le constructeur venait, par l'intermédiaire de sa présidente, Lisa Su, de présenter l'AMD 7040 et l'AMD 7045, deux processeurs x86 pour ordinateurs portables aux performances impressionnantes sur le papier et proposant un moteur d'intelligence artificielle dédié annoncé comme 20% plus rapide que celui intégré au processeur M1 Pro d'Apple.

Le responsable de Microsoft était ainsi invité à rejoindre la CEO d'AMD pour évoquer les futures possibilités offertes par ces processeurs et l'homme ne s'est pas fait prier pour partager son enthousiasme. « L'IA va réinventer tout ce que vous faites sur Windows, littéralement », a-t-il notamment déclaré.