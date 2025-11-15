Le hic, c'est que le succès populaire de ChatGPT ne se traduit pas en succès commercial. À peine 5% des utilisateurs souscrivent à un abonnement payant. C'est bien trop peu pour soutenir une telle gabegie de ressources informatiques. L'entreprise se retrouve piégée dans une course folle, contrainte de séduire toujours plus de clients payants pour simplement espérer atteindre l'équilibre.

Pendant ce temps, les projets pharaoniques, comme le projet Stargate à 500 milliards de dollars, semblent déconnectés de cette précarité financière. Les partenaires, eux, ne sont pas dupes. Certains, comme le fournisseur de cloud CoreWeave, ont déjà négocié des portes de sortie au cas où le navire viendrait à tanguer dangereusement.