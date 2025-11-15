La vedette de l'intelligence artificielle, OpenAI, fait rêver le monde entier avec ses prouesses technologiques, mais ses finances, elles, virent plutôt au cauchemar. Derrière l'éclatant succès de ChatGPT se cacherait une machine à perdre de l'argent, dont le modèle économique semble aussi fragile qu'un château de cartes.
Adulée par des centaines de millions d'utilisateurs, la start-up californienne a su s'imposer comme la référence de l'IA générative. Pourtant, de récents documents financiers qui ont fuité dans la presse jettent une lumière crue sur ses coulisses. La réalité est simple : chaque conversation avec ChatGPT coûte une petite fortune à l'entreprise, et les revenus peinent à suivre la cadence infernale des dépenses.
Un trou dans la requête
Les chiffres ont de quoi donner le vertige. Sur les neuf premiers mois de 2025, les coûts pour faire fonctionner les modèles d'IA, ce que les experts nomment l'inférence, auraient grimpé à plus de 8,6 milliards de dollars. En face, les revenus générés sur la même période, bien qu'estimés à 4,3 milliards, font pâle figure. Le calcul est rapide : OpenAI dépenserait deux dollars pour chaque dollar qui entre dans ses caisses. Une situation qui ferait transpirer n'importe quel directeur financier.
Ce déséquilibre flagrant expose la principale faille de son partenariat avec Microsoft. Si le géant de Redmond couvre généreusement les frais liés à l'entraînement des modèles grâce à des crédits pour son infrastructure cloud, il n'en va pas de même pour l'inférence. Cette dernière est facturée en argent sonnant et trébuchant, et la facture est salée. OpenAI se retrouve ainsi à financer le coût de fonctionnement de son service pour une immense majorité d'utilisateurs qui ne paient rien.
Un géant aux pieds d'argile ?
Le hic, c'est que le succès populaire de ChatGPT ne se traduit pas en succès commercial. À peine 5% des utilisateurs souscrivent à un abonnement payant. C'est bien trop peu pour soutenir une telle gabegie de ressources informatiques. L'entreprise se retrouve piégée dans une course folle, contrainte de séduire toujours plus de clients payants pour simplement espérer atteindre l'équilibre.
Pendant ce temps, les projets pharaoniques, comme le projet Stargate à 500 milliards de dollars, semblent déconnectés de cette précarité financière. Les partenaires, eux, ne sont pas dupes. Certains, comme le fournisseur de cloud CoreWeave, ont déjà négocié des portes de sortie au cas où le navire viendrait à tanguer dangereusement.
OpenAI est à la croisée des chemins. L'entreprise doit de toute urgence trouver la formule magique pour transformer son incroyable popularité en une activité rentable. Faute de quoi, la belle histoire de l'IA qui devait changer le monde pourrait bien se terminer par une banale et retentissante faillite.