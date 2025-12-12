Mais tout le monde n'a pas le sourire aux lèvres. Dans le même temps, Disney a envoyé une mise en demeure à Google pour violation de droits d'auteur. Dans une lettre cinglante, partagée par Variety, les avocats de la société ont expliqué que Google agissait comme « un distributeur automatique virtuel, capable de reproduire, de générer et de diffuser à grande échelle des copies du précieux catalogue de personnages et autres œuvres protégées par le droit d'auteur de Disney. »