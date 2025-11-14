Disney+ pourrait bien se lancer sur un territoire extrêmement controversé. Des vidéos générées par intelligence artificielle (IA) sur votre plateforme de streaming, ça vous tente ?
À l'instar des autres géants cotés en Bourse, Disney a dévoilé son bilan trimestriel. Et contrairement aux attentes, son service de streaming a réalisé une belle performance, enregistrant un gain de 3,8 millions d'abonnés par rapport à l'exercice précédent. Disney+ compte désormais 132 millions d'utilisateurs, mais ce n'est définitivement pas ce qui a retenu l'attention…
L'IA sur Disney+ ?
Lors d'une discussion avec ses actionnaires, le P.-D.G Bob Iger a en effet fait une révélation on ne peut plus étonnante. « L'autre chose qui nous enthousiasme vraiment, et que l'IA va nous permettre de réaliser, c'est d'offrir aux utilisateurs de Disney+ une expérience beaucoup plus engageante », a-t-il expliqué. C'est la première fois que l'usage de l'IA est ainsi évoqué pour enrichir la plateforme.
Et ce n'est pas tout. Selon le patron, la technologie pourrait « donner la possibilité de créer du contenu généré par les utilisateurs et de consommer du contenu généré par les utilisateurs, principalement sous forme de courts métrages, provenant d'autres utilisateurs ».
Concrètement, Disney+ permettrait de générer des contenus par IA, probablement basés sur les différentes franchises de son univers, un peu comme ce que proposent xAI avec Imagine et OpenAI avec Sora 2.
Un accord avec un fournisseur de modèles en préparation
Cela constituerait un véritable changement de cap pour l'entreprise, qui est partie en guerre contre les IA génératives à plusieurs reprises. Plus tôt cette année, elle a porté plainte contre Midjourney, l'accusant d'avoir exploité son contenu illégalement pour former ses modèles. Il y quelques semaines, elle mettait en demeure Character.AI pour violation du droit d'auteur et mise en danger des mineurs.
Mais Disney semble bien décidée dans sa démarche. Bob Iger a également indiqué avoir eu des « discussions fructueuses » avec des entreprises d'IA, évoquant un accord qui « refléterait notre besoin de protéger la propriété intellectuelle ».
D'autres expériences innovantes pourraient faire leur apparition sur Disney+, notamment « un certain nombre de fonctionnalités similaires à celles des jeux ». Celles-ci s'appuieraient sur l'accord conclu entre la société et Epic Games début 2024.