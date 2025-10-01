Cette affaire est loin d'être un cas isolé. En juin dernier, Disney, aux côtés d'Universal, avait déjà engagé des poursuites contre Midjourney. Les studios accusent ces technologies de piller leurs créations pour entraîner leurs modèles, sans autorisation ni compensation. L'offensive contre Character.AI étend ce combat au domaine des agents conversationnels, dont la capacité à simuler des personnalités, y compris Einstein ou d'autres figures historiques, pose des questions inédites.

Au-delà des aspects légaux, l'enjeu est aussi celui de la sécurité des plus jeunes. Les régulateurs américains, comme la Commission fédérale du commerce (FTC), et plusieurs procureurs généraux s'intéressent de près à l'impact de ces technologies sur les adolescents. Les garde-fous mis en place par les plateformes sont jugés insuffisants par beaucoup, qui craignent des dérives liées à la manipulation émotionnelle. Pour Disney, dont l'image est intimement liée à l'enfance, l'association de ses personnages à de tels risques est inacceptable. La bataille pour le contrôle des créations numériques ne fait que commencer, et son issue déterminera l'avenir des relations entre Hollywood et la Silicon Valley.