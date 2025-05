« C'est un honneur pour nous de pouvoir utiliser sa voix et nous remercions chaleureusement ses ayants droits de nous donner l'opportunité de proposer cette expérience unique aux joueurs » confirme Epic Games. Toutefois, le syndicat des acteurs SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) a déposé une plainte pour pratiques déloyales contre Llama Productions, une filiale d’Epic Games.

Pour le syndicat, il s'agit encore et toujours de protéger le droit à négocier les conditions d’utilisation des voix qui remplacent le travail des membres, y compris ceux qui, par le passé, ont reproduit le rythme et le timbre emblématiques de Dark Vador dans les jeux vidéo.

« L’entreprise signataire de Fortnite, Llama Productions, a choisi de substituer le travail d’interprètes humains par une technologie d’intelligence artificielle. Malheureusement, elle l’a fait sans nous avertir de cette intention et sans négocier les modalités adéquates » indique la SAG-AFTRA.