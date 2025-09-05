Warner Bros. Discovery accuse l'IA et ses fournisseurs de créer et diffuser des versions illégales de ses licences. Pire, Midjourney produirait des contrefaçons sans que cela lui soit explicitement demandé. Les figures de Batman, Superman et bien d'autres sont proposées par la technologie, et ce, même pour des prompts généralistes demandant, par exemple, un « combat de super-héros de bande dessinée classique ». Piqué au vif, Warner Bros. dénonce une course au profit, au détriment du droit d'auteur.